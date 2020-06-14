Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис

Ранее в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить минимальную зарплату по России в размере 30 тысяч рублей в месяц, среднюю - в размере 70 тысяч рублей. Также, по его мнению, максимальная зарплата в стране должна составлять 500 тысяч рублей в месяц.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис

Повышение минимальной зарплаты в России до 30 тысяч рублей в месяц приведет к росту цен, сокращению рабочих мест, может подтолкнуть работодателей "играть" с зарплатой, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
РИА Новости05:16

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Финансовый эксперт назвал угрозу от повышения МРОТ в России

News.ru05:46

Эксперт Сафонов оценил риски при повышении МРОТ во время кризиса

Экономика сегодня06:14

Эксперт объяснил, почему опасно повышать МРОТ в период кризиса

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Экономист Сафонов объяснил опасность повышения МРОТ в период кризиса

Народные новости06:41

Экономист оценил идею Жириновского о зарплатном стандарте в России

Журналистская правда05:34

Эксперт не советует говорить об увеличении МРОТ в кризис

Pravda.Ru05:27

Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис

РИА Новости05:16
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
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Религия

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
Российская газета 05:20
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Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с 58 спутниками Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида.
Телеканал RTVI вчера в 06:06
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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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Армия и оружие

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
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Происшествия

Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

Вести.Ru вчера в 07:00
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Общество

Академик объяснил сложность создания вакцины от коронавируса

Пальцев добавил, что сейчас специалисты обсуждают возможность создать вакцину против РНК, чтобы она воздействовала именно на основу коронавируса.
Lenta.ru 05:49
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Политика

Путин прокомментировал события в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
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Общество

Испания откроет границы со странами шенгенской зоны

Испания откроет границы со странами шенгенской зоны 22 июня, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе совещания с главами регионов.
Газета.Ru 05:37
Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
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Политика

Путин рассказал о решении по взятию аэропорта «Слатина» в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта «Слатина» в Косово в 1999 году.
Известия 06:33
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Наука

Между мантией и ядром Земли найдены редкие геологические структуры

Между мантией и ядром Земли обнаружены редкие геологические структуры.
Evo-rus.com вчера в 12:42
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Политика

Качиньский допустил покупку газа у России

Польша допускает покупку газа у России, если у нее будут хорошие цены, заявил глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
Взгляд.ру 02:28
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Шоу-бизнес

Костюшкин упрекнул Собчак за шутку о его изнасиловании в детстве

Lenta.ru вчера в 11:55
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Фигурное катание

Плющенко и Трусова исполнили совместный прыжок

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе со своей подопечной фигуристкой Александрой Трусовой исполнил совместный прыжок.
News.ru 05:32
Политика

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
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Общество

Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru вчера в 13:32
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Общество

Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане

РИА Новости 02:59
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Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости вчера в 10:56
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Общество

Европа закупилась еще не созданной вакциной от коронавируса

Страны Европы закупились еще не созданной вакциной от коронавируса от британской компании AstraZeneca, пишет Yahoo Finance.
Lenta.ru 05:59
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Происшествия

В США полицейские при задержании убили еще одного афроамериканца

В Атланте еще один афроамериканец был убит при задержании, и там вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru вчера в 18:37
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Игры

Сумма донатов на разработку Star Citizen достигла $300 миллионов

Судя по всему, счетчик на официальном сайте Star Citizen не учитывает пожертвования от инвесторов, так как в марте 2020 года Cloud Imperium Games сообщила о том, что ей удалось достигнуть суммы в $340 млн.
CyberSport.ru 05:39
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Экономика

Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент

В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК 12 июня в 06:27
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Авто

Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail

Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня вчера в 03:17
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Происшествия

При падении самолета в Самарской области погибли два пилота

При падении легкомоторного самолета в Самарской области погибли инструктор и курсант, сообщает областной главк МЧС.
РИА Новости вчера в 05:30
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Общество

В Петербурге отменят ряд ограничений с 15 июня

Как сообщал ранее губернатор города Александр Беглов, поэтапное снятие ограничений в Петербурге согласовывается с Роспотребнадзором.
Новые Известия вчера в 11:49
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Общество

В Буденновске вспоминают жертв теракта июня 1995 года

Российская газета 02:29
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Авто

Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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Музыка

Нашла мужа в театре. Интересные факты о Регине Тодоренко

АиФ.ru рассказывает интересные факты из биографии Тодоренко.
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