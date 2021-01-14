«Алроса» в 2020 году сократила продажи алмазов на 16%

Только в декабре 2020 года, компания нарастила продажи алмазов на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и на 33,6% по сравнению с ноябрем до 521,6 млн долларов, включая 470,3 млн долларов за алмазное сырье и 51,2 млн долларов за бриллианты против 352,1 млн долларов и 11,6 млн долларов годом ранее.