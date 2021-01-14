Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в 2021 году
Рост цен на бензин в России в текущем году не превысит уровня официальной инфляции, таким образом, для потребителей стоимость будет относительно стабильной, поделился ожиданиями в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.В источнике
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Эксперт рассказал, насколько вырастут цены в 2021 году
По ожиданиям ЦБ, темпы роста цен в 2021 году составят 3,5-4%, а Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на уровне в 3,7%. Согласно консенсус-прогнозу, составленному РИА Новости на основе опроса аналитиков, темпы роста цен в России по итогам наступившего года составят 3,6%.
РИА Новости17:01
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