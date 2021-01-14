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РИА Новости
РИА Новости

Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в 2021 году

Рост цен на бензин в России в текущем году не превысит уровня официальной инфляции, таким образом, для потребителей стоимость будет относительно стабильной, поделился ожиданиями в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.В источнике
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РИА Новости

Эксперт рассказал, насколько вырастут цены в 2021 году

По ожиданиям ЦБ, темпы роста цен в 2021 году составят 3,5-4%, а Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на уровне в 3,7%. Согласно консенсус-прогнозу, составленному РИА Новости на основе опроса аналитиков, темпы роста цен в России по итогам наступившего года составят 3,6%.
РИА Новости17:01
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Национальная служба новостей

Агентство «Эксперт РА» спрогнозировало рост цен в 2021 году

Национальная служба новостей18:01
РИА Новости

Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в 2021 году

РИА Новости23:03
РБК

Эксперт дал прогноз относительно роста цен на продукты в 2021 году

РБК20:02
News.ru

Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин в ближайшие месяцы

News.ru23:28
Московский Комсомолец

Эксперт предупредил жителей России о росте цен в 2021 году

Московский Комсомолец18:00
URA.Ru

Эксперт спрогнозировал, насколько вырастут цены в 2021 году

URA.Ru17:51
Lenta.ru

Эксперт предсказал рост цен в России в 2021 году

Lenta.ru17:32

Мэрия Москвы может свернуть проект по сбору данных пешеходов

Власти Москвы решили потратить на закупку АПК для сбора MAC-адресов 152,9 млн руб. Комплексы в рамках эксперимента требовалось поставить сначала на 220 остановок и пешеходных стел, позже идею планировалось масштабировать на весь город.
Мэрия Москвы может свернуть проект по сбору данных пешеходов
Коммерсантъ17:40

Минстрой России предложил ужесточить контроль за арендой жилья

Москва, 14 января 2021, 08:35 — REGNUM Министерство строительства России намерено до конца текущего года внести в Государственную думу законопроект о создании условий для формирования рынка частного наёмного жилья в стране.
Минстрой России предложил ужесточить контроль за арендой жилья
REGNUM00:35

«Алроса» в 2020 году сократила продажи алмазов на 16%

Только в декабре 2020 года, компания нарастила продажи алмазов на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и на 33,6% по сравнению с ноябрем до 521,6 млн долларов, включая 470,3 млн долларов за алмазное сырье и 51,2 млн долларов за бриллианты против 352,1 млн долларов и 11,6 млн долларов годом ранее.
Вестник золотопромышленникавчера в 08:42

Палата представителей конгресса проголосовала за импичмент Трампу

Хотя первый импичмент Трампа в 2019 году не принес голосов республиканцев в палате представителей, на этот раз десять из них порвали с партией, чтобы присоединиться к демократам, заявив, что Трамп нарушил свою клятву защищать демократию США.
Российская газета16:51