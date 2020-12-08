Эксперт рассказал, что могут запретить владельцам жилья в 2021 году
Согласно постановлению правительства от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", которое вступает в силу с 1 января следующего года, жильцов многоквартирных домов ждет минимум 10 нововведений.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал о новых запретах для владельцев жилья в 2021 году
Жильцов многоквартирных домов ждет как минимум 10 нововведений с января 2021 года.
ПРАЙМ19:03
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