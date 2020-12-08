Согласно постановлению правительства от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", которое вступает в силу с 1 января следующего года, жильцов многоквартирных домов ждет минимум 10 нововведений.

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