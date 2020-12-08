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РИА Новости
РИА Новости

Эксперт рассказал, что могут запретить владельцам жилья в 2021 году

Радио Комсомольская правда
URA.Ru
РИА Новости
ФедералПресс
ПРАЙМ
Профиль
Согласно постановлению правительства от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", которое вступает в силу с 1 января следующего года, жильцов многоквартирных домов ждет минимум 10 нововведений.В источнике
С чего всё началось
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Эксперт рассказал о новых запретах для владельцев жилья в 2021 году

Жильцов многоквартирных домов ждет как минимум 10 нововведений с января 2021 года.
ПРАЙМ19:03
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Эксперт Кричевский рассказал, что могут запретить жильцам в 2021 году

Радио Комсомольская правда21:08
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Стало известно, какие новые запреты введут для россиян в 2021 году

Профиль20:07
ПРАЙМ

Эксперт рассказал о новых запретах для владельцев жилья в 2021 году

ПРАЙМ19:03
Online47.ru

Стало известно, что могут запретить владельцам жилья в 2021 году

Online47.ru19:37
ФедералПресс

Владельцев многоквартирных домов ждут новые запреты в 2021 году

ФедералПресс19:35
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Эксперт рассказал, что могут запретить владельцам жилья в 2021 году

РИА Новости19:13
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Для россиян в 2021 году введут новые штрафы и запреты

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Роспотребнадзор продлил введенные из-за коронавируса правила для школ до 2022 года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила до 1 января 2022 года санитарные правила на период пандемии для детских садов, школ, лагерей и учреждений дополнительного образования.
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Известия5 декабря в 19:20