Однако экспортеры не спешат обменивать всю входящую валюту на рубли, что вместе с падением нефти поддерживает слабость рубля к доллару, и в ближайшее время данная ситуация не изменится, заключил эксперт.
Золотовалютные резервы России обеспечены активами в семи валютах, из которых наиболее значительными являются вложения в евро (29%), долларе (21,9%), юане (12,3%) и фунтах стерлингов (5,9%), а также вложениями в золото (23,6%).
Центральный банк постепенно снижает доллар в своих золотовалютных резервах и, возможно, заменит его полностью, увеличив долю в евро, юанях и золоте. Поэтому рубль продолжит быть обеспеченной валютой даже без доллара в резервах.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём поздравлении по случаю Дня Военно-морского флота России отметил, что «более трёх веков легендарный российский флот твёрдо отстаивает интересы нашей страны от Тихого океана до Балтики, от Чёрного моря до Арктики».
С начала распространения коронавируса британский медицинский журнал The Lancet имел эксклюзивный доступ к научным работам, которые подтверждали передачу патогена от человека к человеку, однако скрывал их.
«В первом полугодии 2021 года в России зарегистрировано 180 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в указанных происшествиях погибли пять человек и получили ранения 188»,— передает ТАСС ответ на запрос в МВД.