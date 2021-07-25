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Экономика

Эксперт рассказал, что станет с рублём после отказа от доллара

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов предсказал, какое будет будущее у рубля после отказа России от доллара.
Lenta.ru
Однако экспортеры не спешат обменивать всю входящую валюту на рубли, что вместе с падением нефти поддерживает слабость рубля к доллару, и в ближайшее время данная ситуация не изменится, заключил эксперт.
РИА Новости
Золотовалютные резервы России обеспечены активами в семи валютах, из которых наиболее значительными являются вложения в евро (29%), долларе (21,9%), юане (12,3%) и фунтах стерлингов (5,9%), а также вложениями в золото (23,6%).
ПРАЙМ
По мнению Тузова, осенью национальная валюта России рубль укрепится до 70 рублей за доллар.
URA.Ru

С чего всё началось

Эксперт Тузов считает, что рубль продолжит слабеть к доллару и после отказа от валюты США

Центральный банк постепенно снижает доллар в своих золотовалютных резервах и, возможно, заменит его полностью, увеличив долю в евро, юанях и золоте. Поэтому рубль продолжит быть обеспеченной валютой даже без доллара в резервах.
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