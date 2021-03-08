Запад может поддержать Украину сериями кибератак при условии войны с Россией. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин. США создали специальные отряды для кибератак.

С чего всё началось Полковник запаса РФ рассказал, как Запад поддержит Украину. «Это будет катастрофа» Страны Запада могут поддержать Украину в войне с Россией и с помощью кибератак отключить электричество в крупных городах страны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин. URA.Ru вчера в 07:50