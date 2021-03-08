Полковник запаса рассказал, как Запад может поддержать Украину в войне с РФ
Запад может поддержать Украину сериями кибератак при условии войны с Россией. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин. США создали специальные отряды для кибератак.В источнике
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Полковник запаса РФ рассказал, как Запад поддержит Украину. «Это будет катастрофа»
Страны Запада могут поддержать Украину в войне с Россией и с помощью кибератак отключить электричество в крупных городах страны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин.
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