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Полковник запаса рассказал, как Запад может поддержать Украину в войне с РФ

Запад может поддержать Украину сериями кибератак при условии войны с Россией. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин. США создали специальные отряды для кибератак.В источнике
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С чего всё началось

Полковник запаса РФ рассказал, как Запад поддержит Украину. «Это будет катастрофа»

Страны Запада могут поддержать Украину в войне с Россией и с помощью кибератак отключить электричество в крупных городах страны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин.
URA.Ruвчера в 07:50
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Life.ruвчера в 15:08

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Полковник запаса: США могут отключить электричество в крупных городах РФ

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