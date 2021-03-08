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Эксперт рассказал, как Запад может поддержать Украину в войне с Россией

В случае войны Украины с Россией Запад может устроить серию кибератак, заявил URA.RU военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.В источнике
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С чего всё началось

Полковник запаса РФ рассказал, как Запад поддержит Украину. «Это будет катастрофа»

Страны Запада могут поддержать Украину в войне с Россией и с помощью кибератак отключить электричество в крупных городах страны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин.
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В Роспотребнадзоре предупредили о возможной опасности свежей зелени

Проблемы могут возникнуть из-за несоответствия требованиям по санитарно-химическим показателям, возможно также появление паразитов в этой продукции, рассказала в интервью радио Sputnik начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.
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