Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с "Вечерней Москвой" назвал причины падения курса рубля к доллару и евро на рынке Forex, произошедшего на фоне обвала нефтяных котировок.
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с чего всё началось

Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян

Ранее сообщалось, что курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост на фоне резкого падения мировых цен на нефть. «Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян.
Вечерняя Москва08:40

Подробнее о событии

Эксперт объяснил, как падение курса рубля скажется на жизни россиян

Газета.Ru21:57

Эксперт рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян

РИА Новости17:51

Россиянам объяснили, как падение рубля отразится на их жизни

URA.Ru18:56

Эксперт пояснил, как падение курса рубля отразится на россиянах

Московский Комсомолец18:10

Эксперт рассказал о влиянии падения курса рубля на жизнь россиян

Известия21:28

Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян

Вечерняя Москва08:40

Эксперт РАНХиГС о взлете доллара: «Ни на ценах, ни на бюджете это не скажется»

Радио Комсомольская правда07:58
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Эксперты: завтра Мосбиржу ждет обвал

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Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.
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Напомним, в прошлом году СК России возбудил уголовное дело по результатам изучения рассекреченных архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома.
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ПСЖ может бесплатно подписать Виллиана летом

Возможно, Виллиан перейдет в ПСЖ летом как свободный агент, сообщает источник со ссылкой на Le10sport.Отметим, что ранее стало известно об интересе «Пари Сен-Жермен» к хавбеку «Лиона» Уссему Ауару.
Soccer.ru вчера в 10:49
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Новак прокомментировал ситуацию на рынке нефти

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация на рынке нефти была прогнозируема.
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Общество

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Спорт

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Dante’s Inferno имеет много схожего с популярной игрой God of War. Игра запускается на компьютере через эмулятор PS3 RPCS3.
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В социальной сети «ВКонтакте» компания Activision заявила, что в соответствии с решением Sony Interactive Entertainment не выпускать Call of Duty: Modern Warfare в России на PlayStation 4, отдельный шутер Call of Duty: Warzone тоже не будет доступен в российском регионе PlayStation Store.
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Экономика

Второе казино игорной зоны «Приморье» откроется в мае

Открытие игорно-развлекательного комплекса "Шамбала", второго в игорной зоне "Приморье", запланировано на май 2020 года.
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Евро – 84, доллар – 75: Россию ждет еще один кошмарный «черный вторник»

С утра понедельника российская валюта на международном валютном рынке Forex рухнула до минимумов пятилетней давности: за доллар спекулянты давали 75 рублей, а за евро – 84 рубля.
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Олег Шеин: «Нефть -31 доллар за баррель. Политические дельцы доигрались»

Итог: за три дня стоимость барреля рухнула с 50 до 31 доллара.
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Тедеско: «Спартак» не заслужил поражения в матче с «Краснодаром»

Футболисты московского "Спартака" в матче 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" не заслужили поражения, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
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Овечкин и Орлов забили по голу, но «Вашингтон» проиграл «Баффало»

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AMD выпустила новую видеокарту Radeon RX 590 GME

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Появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»

В сети появился 15-секундный отрывок ранее неизвестной песни Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе "Евровидение-2020".
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Алла Пугачева пропустила праздничное шоу Валентина Юдашкина в Кремле

Алла Пугачева по неизвестной причине пропустила праздничное шоу Валентина Юдашкина.
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Единая система менеджмента качества появится во всех больницах РФ

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В Забайкалье полицейский избил учительницу из-за воздушных шариков

В Забайкальском крае в одном из сел полицейский избил учительницу в кафе из-за воздушных шариков.
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ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса

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США намерены противостоять нестабильности на нефтяных рынках

Соединенные Штаты намерены противостоять нестабильности на нефтяных рынках, вызванной попытками "государственных субъектов манипулировать" ими.
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