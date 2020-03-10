Экономика
РИА НовостиЭксперт рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с "Вечерней Москвой" назвал причины падения курса рубля к доллару и евро на рынке Forex, произошедшего на фоне обвала нефтяных котировок.
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с чего всё началось
Ранее сообщалось, что курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост на фоне резкого падения мировых цен на нефть. «Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян.Вечерняя Москва08:40
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Эксперт РАНХиГС о взлете доллара: «Ни на ценах, ни на бюджете это не скажется»
Радио Комсомольская правда07:58
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Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.
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ЦСКА уступил «Ростову» в матче РПЛ
Столичный ЦСКА уступил "Ростову" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 3:2.
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Возможно, Виллиан перейдет в ПСЖ летом как свободный агент, сообщает источник со ссылкой на Le10sport.Отметим, что ранее стало известно об интересе «Пари Сен-Жермен» к хавбеку «Лиона» Уссему Ауару.
Энергетика
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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация на рынке нефти была прогнозируема.
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Сегодня, 9 марта, дирекция по подготовке и проведению чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске получила официальное письмо от Казахстанской Ассоциации бенди с информацией, что сборная страны на соревнования не приедет.
Игры
Эмулятор RPCS3 позволяет запустить игру Dante’s Inferno на компьютере
Dante’s Inferno имеет много схожего с популярной игрой God of War. Игра запускается на компьютере через эмулятор PS3 RPCS3.
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В социальной сети «ВКонтакте» компания Activision заявила, что в соответствии с решением Sony Interactive Entertainment не выпускать Call of Duty: Modern Warfare в России на PlayStation 4, отдельный шутер Call of Duty: Warzone тоже не будет доступен в российском регионе PlayStation Store.
Кино
Во Франции умер актер Макс фон Сюдов
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала себя в купальнике после операции
Сегодня Лера показала первое селфи в купальнике. Это первое пляжное фото телезвезды после перенесённой в конце декабря операции.
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Второе казино игорной зоны «Приморье» откроется в мае
Открытие игорно-развлекательного комплекса "Шамбала", второго в игорной зоне "Приморье", запланировано на май 2020 года.
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С утра понедельника российская валюта на международном валютном рынке Forex рухнула до минимумов пятилетней давности: за доллар спекулянты давали 75 рублей, а за евро – 84 рубля.
Энергетика
Олег Шеин: «Нефть -31 доллар за баррель. Политические дельцы доигрались»
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Футболисты московского "Спартака" в матче 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" не заслужили поражения, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
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AMD выпустила новую видеокарту Radeon RX 590 GME
Музыка
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В сети появился 15-секундный отрывок ранее неизвестной песни Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе "Евровидение-2020".
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В Забайкалье полицейский избил учительницу из-за воздушных шариков
В Забайкальском крае в одном из сел полицейский избил учительницу в кафе из-за воздушных шариков.
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ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
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США намерены противостоять нестабильности на нефтяных рынках
Соединенные Штаты намерены противостоять нестабильности на нефтяных рынках, вызванной попытками "государственных субъектов манипулировать" ими.