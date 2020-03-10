Экономика
РИА НовостиЭксперт рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с "Вечерней Москвой" назвал причины падения курса рубля к доллару и евро на рынке Forex, произошедшего на фоне обвала нефтяных котировок.
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с чего всё началось
«Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян. — Я пессимист, поэтому убежден в том, что падение рубля продолжится, — говорит профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.Вечерняя Москва08:40
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