Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с "Вечерней Москвой" назвал причины падения курса рубля к доллару и евро на рынке Forex, произошедшего на фоне обвала нефтяных котировок.
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с чего всё началось

Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян

«Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян. — Я пессимист, поэтому убежден в том, что падение рубля продолжится, — говорит профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Вечерняя Москва08:40

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Финансист рассказал, как падение курса рубля повлияет на жизнь россиян

Комсомольская правда21:40

Россиянам объяснили, как падение рубля отразится на их жизни

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Финансист рассказал, как изменится жизнь россиян из-за падения курса рубля

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Известия21:28

Эксперт пояснил, как падение курса рубля отразится на россиянах

Московский Комсомолец18:10

Эксперт рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян

РИА Новости17:51
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Политика

В Нидерландах начинается суд над подозреваемыми по делу MH17

Суд над четырьмя подозреваемыми в крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года начинается в понедельник в Нидерландах.
ТАСС вчера в 17:07
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В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян

В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что самозанятые россияне их всех услуг предпочтение отдают перевозке пассажиров (16,5%).
Газета.Ru 02:30
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
РИА Новости 11:30
Общество

В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
RT на русском вчера в 05:59
Финансы

ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке

Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.
РИА Новости 02:35
Экономика

Россиянам дали советы, как заработать при обвале рубля

Ранее на фоне обвала цен на нефть резко вырос курс валюты.
URA.Ru 05:20
Политика

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Lenta.ru 13:56
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии

Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
Газета.Ru 21:37
Общество

Ирландия отменит парад на День святого Патрика из-за коронавируса

Правительство Ирландии отменяет парад, посвященный Дню святого Патрика, в этом году из-за вспышки коронавируса, сообщили в понедельник RTE и другие СМИ.
Коммерсантъ 18:59
Общество

Еще три человека заразились коронавирусом в Москве

По последним данным, в России зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом нового типа: 17 случаев выявили у россиян, два случая - у граждан Китая и один у итальянца.
Газета.Ru 08:04
Музыка

Появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»

В сети появился 15-секундный отрывок ранее неизвестной песни Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе "Евровидение-2020".
Neva.Today вчера в 07:25
Экономика

Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
Вести.Ru 12:15
Кино

Вышел финальный трейлер «Чёрной вдовы»

Кинокомпания Marvel выпустила финальный трейлер предстоящего супергеройского фильма "Черная Вдова".
Piter.tv 09:32
Спорт

Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии

РИА Новости вчера в 09:35
Гаджеты

75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 5 поступит в продажу 13 марта

Сегодня Xiaomi, наконец, объявила, что 75-дюймовый Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro поступят в продажу 13 марта.
ITZine.ru 05:52
Происшествия

Лайнер Grand Princess войдет в порт Окленда в Калифорнии

Круизный лайнер Grand Princess, который находится на карантине у берегов Калифорнии из-за зафиксированной на его борту вспышки коронавируса, получил разрешение пришвартоваться в порту Окленда.
ТАСС вчера в 03:47
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Звезда «Великолепного века» Халит Эргенч стал отцом во второй раз

Мировую известность актеру принесла роль султана Сулеймана Великолепного в сериале «Великолепный век» за которую он получил несколько наград, в том числе «Золотую бабочку»
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Дилеры раскрыли цены на кроссовер Geely Coolray

Напомним, кроссовер Coolray — первая модель китайского бренда, построенная на масштабируемой архитектуре BMA и первый автомобиль Geely в России с новой бензиновой «турботройкой», разработанной вместе с Volvo.
Тарантас Ньюс 06:04
Футбол

В Сети появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме

Опубликован первый снимок бывшего форварда сборной Бразилии Роналдиньо в парагвайской тюрьме. Кадр сделан журналистом Эрнаном Родригесом.
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Общество

Число жертв коронавируса в Китае превысило 3100 человек

Газета.Ru вчера в 20:39
Экономика

Названы самые экономически здоровые регионы России

Названы самые экономически здоровые регионы России.
Lenta.ru 19:11
Экономика

Бумаги российских компаний обвалились на бирже в Лондоне

В среднем падение составило 9-26 процентов на фонеобрушения цен на нефть.
ФедералПресс 05:15
Финансы

Мосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро

Московская биржа перед завтрашними торгами установила границы возможного изменения курса иностранных валют.
РИА Новости 16:20
Экономика

Рубль немного повысился к доллару и евро после резкого падения

Курс рубля немного стабилизируется после резкого обрушения из-за выхода России из сделки ОПЕК+, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные рынка Forex.
Газета.Ru 05:41
Технологии

К деменции может привести чрезмерное использование смартфонов

Частое использование компьютеров и смартфонов вызывает переутомление головного мозга, что приводит к развитию депрессии и маразма у обладателя устройства, сообщается в пресс-релизе в журнале Nikkei Style.
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Армия и оружие

Европейцы завершили важный этап испытаний ракеты Sea Venom

Naked Science 07 марта в 11:07
Политика

Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.
РИА Новости вчера в 04:54
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В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
РИА Новости вчера в 12:04
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Прокуратура Иркутской области предупредила о мошенниках, выдающих себя за правоохранителей

В пресс-службе прокуратуры Иркутской области сообщили о жалобах руководителей организаций и предпринимателей.
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Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.
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