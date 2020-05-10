Общество

News.ruNews.ruЭксперт рассказал, как поступать при утечке личных данных в Сеть

Ранее NEWS.ru сообщал, что персональные данные пользователей сервиса вебкам-сайта Cam4 попали в открытый доступ в Сети. На данный момент неизвестно, удалось ли мошенникам воспользоваться информацией.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, что делать, если личные данные утекли в сеть

Если есть информация о том, что персональные данные использовали для совершения преступления, необходимо обратиться в правоохранительные органы.
ПРАЙМвчера в 19:02

Подробнее о событии

Эксперт рассказал, что делать если похищены ваши персональные данные

ИА Красная Веснавчера в 21:55

Эксперт рассказал о действиях при утечке данных в интернет

RT на русскомвчера в 21:28

Эксперт рассказал, что делать, если личные данные утекли в сеть

ПРАЙМвчера в 19:02

Эксперт рассказал о действиях при утечке данных в Сеть

Известиявчера в 20:37

Юрист рассказал, как быть, если личные данные утекли в Сеть

РЕН ТВвчера в 20:26

Россиянам раскрыли порядок действий при утечке данных в интернет

Lenta.ruвчера в 20:04

Эксперт рассказал, как поступать при утечке личных данных в Сеть

News.ruвчера в 20:46
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Единоборства

Олейник победил бывшего чемпиона UFC

Lenta.ru вчера в 21:58
Происшествия

ТАСС назвал причину пожара в больнице на севере Москвы

Причиной пожара в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
РБК вчера в 17:07
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Общество

В Приморье выявили почти пять тысяч нарушителей карантинных мер

Владивосток, 10 мая 2020, 05:53 — REGNUM В районах Приморья на 10 мая зафиксировано более 4,7 тыс. нарушителей режима полной самоизоляции, сообщили в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 22:53
Общество

Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
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Происшествия

Три человека стали жертвами ДТП в Иркутской области

Три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения трёх легковых автомобилей на трассе в Иркутской области.
RT на русском вчера в 22:10
Общество

В России вдвое выросли продажи спорттоваров

Продажи товаров для занятия спортом в России выросли более чем в два раза в апреле в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Коммерсантъ вчера в 21:14
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Здоровье

Выявлено шесть фактов заболевания коронавирусом в Жуковском за сутки

Всего на текущий момент в Московской области выявлено 17432 случаев инфицирования коронавирусом.
Авиаград Жуковский 07 мая в 14:07
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Музыка

В США умер один из основоположников рок-н-ролла Литтл Ричард

В США скончался певец Литтл Ричард, который считается одним из основоположников рок-н-ролла.
Дни24 вчера в 12:00
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Гаджеты

Новая видеокарта Intel DG1 получила 768 ядер вычисления

Было установлено, что новинка включает в себя 96 исполнительных блоков, что указывает на наличие 768 вычислительных ядер.
iReactor вчера в 23:30
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Общество

Определены сроки открытия школ и детских садов в России

Глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф назвала сроки открытия в России детских садов, школ и вузов.
Lenta.ru вчера в 15:09
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
6,7K
Здоровье

Коротко о главном: губернатор продлил режим самоизоляции, а в области еще 155 зараженных

Заразились дети и сотрудники «Каравеллы»Коронавирус подтвердили у шести детей и восьми воспитателей приюта «Каравелла».
Екатеринбург Онлайн 08 мая в 23:45
Политика

Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом

Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:12
1,7K
Общество

Жертвами коронавируса в Германии за сутки стали 26 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за минувшие сутки возросло на 667, умерли 26 человек.
Известия вчера в 23:11
2
Единоборства

Гаджиев считает Фергюсона фаворитом боя с Гэтжи

RT на русском вчера в 14:15
Общество

Бак российской ракеты взорвался в космосе

Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
РИА Новости вчера в 16:49
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Экономика

Reuters сообщило о планах Mazda взять кредит на $2,8 млрд

Японская компания Mazda Motor Corp. запросила кредиты на общую сумму около 300 млрд иен ($2,8 млрд) у трех крупных банков Японии и других кредитных организаций для преодоления последствий эпидемии коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Коммерсантъ вчера в 13:32
Политика

Минобороны РФ опубликовало фотографии советских полководцев

Москва, 10 мая 2020, 00:37 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе на своем сайте редкие фотографии советских полководцев, сделанные в завершающий период Великой Отечественной войны.
REGNUM вчера в 17:37
2
Космос

Учёный допустил попадание вирусов типа COVID-19 на Землю с Марса

News.ru вчера в 20:33
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Общество

В Москве полиция задержала депутатов от КПРФ

Московский Комсомолец вчера в 05:43
1,3K
Экономика

Как пандемия вызовет глобальный «распад СССР» и почему Россия останется на обочине

"На борт", естественно, не приглашены ни Африка, ни Россия с ее ближайшими соседями.
Forbes вчера в 14:30
Общество

Бурятия продлила режим самоизоляции до 31 мая

Власти Бурятии продлили ограничительные мероприятия из-за пандемии коронавируса до 31 мая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Газета.Ru вчера в 23:13
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Авто

Назвали автомобильные бренды с самыми преданными владельцами в России

Специалисты аналитического агентства "Автостат" в январе этого года провели онлайн-опрос, в ходе которого определили самых преданных автолюбителей, которые осознанно раз от раза выбирают машины одного и того же бренда.
Новые автомобили вчера в 01:55
Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер показал шпагат в 72 года

Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер продемонстрировал свою растяжку.
Вестник 08 мая в 09:33
4
Общество

В Москве прошёл салют в честь Дня Победы

RT на русском вчера в 17:58
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Транспорт

Масочно-перчаточный режим введен официально. Послаблений — нет

С 12 мая и до 1 июня обязаны все: использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси.
Фонтанка.Ру вчера в 23:00
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Происшествия

В Москве арестован банкир Олег Власов

В Москве задержан и арестован бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олег Власов.
BFM.ru 08 мая в 02:25
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Музыка

Боб Дилан впервые за восемь лет выпустит новый альбом

Американский певец Боб Дилан сообщил о скором выходе его 39-го студийного альбома.
Вечерняя Москва вчера в 06:53
Общество

Путин поздравил россиян с Днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы и назвал праздник памятью и гордостью страны.
РИАМО вчера в 03:20
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Кино

Новые фото со съемок продолжения «Аватара» появились в Сети

Фотография со съемочной площадки продолжения культовой кинокартины от режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар» появилась в Сети.
ФАН 07 мая в 09:55
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Как работают Яндекс.Новости?
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