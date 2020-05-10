Общество
News.ruЭксперт рассказал, как поступать при утечке личных данных в Сеть
Ранее NEWS.ru сообщал, что персональные данные пользователей сервиса вебкам-сайта Cam4 попали в открытый доступ в Сети. На данный момент неизвестно, удалось ли мошенникам воспользоваться информацией.
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с чего всё началось
Если есть информация о том, что персональные данные использовали для совершения преступления, необходимо обратиться в правоохранительные органы.ПРАЙМвчера в 19:02
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Единоборства
Олейник победил бывшего чемпиона UFC
Lenta.ru вчера в 21:58
Происшествия
ТАСС назвал причину пожара в больнице на севере Москвы
Причиной пожара в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
РБК вчера в 17:07
Общество
В Приморье выявили почти пять тысяч нарушителей карантинных мер
Владивосток, 10 мая 2020, 05:53 — REGNUM В районах Приморья на 10 мая зафиксировано более 4,7 тыс. нарушителей режима полной самоизоляции, сообщили в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 22:53
Общество
Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
Происшествия
Три человека стали жертвами ДТП в Иркутской области
Три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения трёх легковых автомобилей на трассе в Иркутской области.
RT на русском вчера в 22:10
Общество
В России вдвое выросли продажи спорттоваров
Продажи товаров для занятия спортом в России выросли более чем в два раза в апреле в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Коммерсантъ вчера в 21:14
Здоровье
Выявлено шесть фактов заболевания коронавирусом в Жуковском за сутки
Всего на текущий момент в Московской области выявлено 17432 случаев инфицирования коронавирусом.
Авиаград Жуковский 07 мая в 14:07
Музыка
В США умер один из основоположников рок-н-ролла Литтл Ричард
В США скончался певец Литтл Ричард, который считается одним из основоположников рок-н-ролла.
Дни24 вчера в 12:00
Гаджеты
Новая видеокарта Intel DG1 получила 768 ядер вычисления
Было установлено, что новинка включает в себя 96 исполнительных блоков, что указывает на наличие 768 вычислительных ядер.
iReactor вчера в 23:30
Общество
Определены сроки открытия школ и детских садов в России
Глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф назвала сроки открытия в России детских садов, школ и вузов.
Lenta.ru вчера в 15:09
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Здоровье
Коротко о главном: губернатор продлил режим самоизоляции, а в области еще 155 зараженных
Заразились дети и сотрудники «Каравеллы»Коронавирус подтвердили у шести детей и восьми воспитателей приюта «Каравелла».
Екатеринбург Онлайн 08 мая в 23:45
Политика
Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом
Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:12
Общество
Жертвами коронавируса в Германии за сутки стали 26 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за минувшие сутки возросло на 667, умерли 26 человек.
Известия вчера в 23:11
Единоборства
Гаджиев считает Фергюсона фаворитом боя с Гэтжи
RT на русском вчера в 14:15
Общество
Бак российской ракеты взорвался в космосе
Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
РИА Новости вчера в 16:49
Экономика
Reuters сообщило о планах Mazda взять кредит на $2,8 млрд
Японская компания Mazda Motor Corp. запросила кредиты на общую сумму около 300 млрд иен ($2,8 млрд) у трех крупных банков Японии и других кредитных организаций для преодоления последствий эпидемии коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Коммерсантъ вчера в 13:32
Политика
Минобороны РФ опубликовало фотографии советских полководцев
Москва, 10 мая 2020, 00:37 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе на своем сайте редкие фотографии советских полководцев, сделанные в завершающий период Великой Отечественной войны.
REGNUM вчера в 17:37
Космос
Учёный допустил попадание вирусов типа COVID-19 на Землю с Марса
News.ru вчера в 20:33
Общество
В Москве полиция задержала депутатов от КПРФ
Московский Комсомолец вчера в 05:43
Экономика
Как пандемия вызовет глобальный «распад СССР» и почему Россия останется на обочине
"На борт", естественно, не приглашены ни Африка, ни Россия с ее ближайшими соседями.
Forbes вчера в 14:30
Общество
Бурятия продлила режим самоизоляции до 31 мая
Власти Бурятии продлили ограничительные мероприятия из-за пандемии коронавируса до 31 мая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Газета.Ru вчера в 23:13
Авто
Назвали автомобильные бренды с самыми преданными владельцами в России
Специалисты аналитического агентства "Автостат" в январе этого года провели онлайн-опрос, в ходе которого определили самых преданных автолюбителей, которые осознанно раз от раза выбирают машины одного и того же бренда.
Новые автомобили вчера в 01:55
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер показал шпагат в 72 года
Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер продемонстрировал свою растяжку.
Вестник 08 мая в 09:33
Общество
В Москве прошёл салют в честь Дня Победы
RT на русском вчера в 17:58
Транспорт
Масочно-перчаточный режим введен официально. Послаблений — нет
С 12 мая и до 1 июня обязаны все: использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси.
Фонтанка.Ру вчера в 23:00
Происшествия
В Москве арестован банкир Олег Власов
В Москве задержан и арестован бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олег Власов.
BFM.ru 08 мая в 02:25
Музыка
Боб Дилан впервые за восемь лет выпустит новый альбом
Американский певец Боб Дилан сообщил о скором выходе его 39-го студийного альбома.
Вечерняя Москва вчера в 06:53
Общество
Путин поздравил россиян с Днем Победы
Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы и назвал праздник памятью и гордостью страны.
РИАМО вчера в 03:20
Кино
Новые фото со съемок продолжения «Аватара» появились в Сети
Фотография со съемочной площадки продолжения культовой кинокартины от режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар» появилась в Сети.
ФАН 07 мая в 09:55