Если есть информация о том, что персональные данные использовали для совершения преступления, необходимо обратиться в правоохранительные органы.

с чего всё началось

Ранее NEWS.ru сообщал, что персональные данные пользователей сервиса вебкам-сайта Cam4 попали в открытый доступ в Сети. На данный момент неизвестно, удалось ли мошенникам воспользоваться информацией.

Эксперт рассказал, как поступать при утечке личных данных в Сеть

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