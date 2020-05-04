Практически каждый сталкивался с телефонным мошенничеством, а как показывает практика, в период кризиса и нестабильной ситуации вероятность таких звонков доверчивым гражданам увеличивается, заявил РИА Новости эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Дмитрий Янин.

с чего всё началось

Эксперт рассказал, как правильно реагировать на звонки из банков и не стать жертвой мошенников.

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