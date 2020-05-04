Общество
РИА НовостиЭксперт рассказал, как распознать телефонного мошенника
Эксперт рассказал, как правильно реагировать на звонки из банков и не стать жертвой мошенников.
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с чего всё началось
Практически каждый сталкивался с телефонным мошенничеством, а как показывает практика, в период кризиса и нестабильной ситуации вероятность таких звонков доверчивым гражданам увеличивается, заявил РИА Новости эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Дмитрий Янин.РИА Новости20:02
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Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Авто
Появилась информация о моторах нового Nissan X-Trail
Компания Nissan сохранит новому X-Trail атмосферный 2,5-литровый двигатель, но, при этом, сделает его на 10 лошадиных сил мощнее и экономичнее.
Автоновости дня вчера в 12:28
Политика
Посол Украины отказался возложить венки в Берлине вместе с послом РФ
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от участия в церемонии возложения венков по случаю 75-летия окончания битвы за Берлин вместе с послом России Сергеем Нечаевым.
Rambler News Service вчера в 08:54
Политика
Трамп заявил о сокрытии ошибки Китаем в ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп считает, что Китай в ситуации с появлением нового коронавируса «совершил ошибку и пытался ее скрыть».
Московский Комсомолец 21:50
Политика
Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru 20:03
Общество
В Приморье за сутки выявили более 50 случаев заражения коронавирусом
В Приморском крае за сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 22:13
Общество
Власти Башкирии вывезут 1,8 тыс. жителей республики с Чаяндинского месторождения за неделю
Всех жителей Башкирии, работавших вахтовым методом на Чаяндинском месторождении в Якутии, доставят домой в течение недели.
ТАСС 15:36
Футбол
Матерацци рассказал, чем спровоцировал Зидана в финале ЧМ-2006
Metaratings 08:35
Происшествия
Напавший в Москве на полицейского нарушитель самоизоляции признал вину
Мужчина, напавший в Москве на полицейского, признал вину. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
ТАСС 06:58
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава оценил сроки спада эпидемии
Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости 09:10
Авто
Рассекречен интерьер нового Hyundai Tucson
Фотошпионы заглянули в салон кроссовера Hyundai Tucson четвёртого поколения, где обнаружили совершенно новый дизайн интерьера.
За рулем Кубань 09:19
Общество
Мантуров заявил, что дефицита масок и антисептиков в России нет
Дефицита медицинских масок и антисептических средств в России не наблюдается, запас масок только в торговых сетях составляет около 20 миллионов штук.
ТАСС 07:17
Политика
Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений
Меры предосторожности из-за коронавируса какое-то время придется соблюдать всем, включая президента РФ Владимира Путина, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 08:21
Армия и оружие
Sohu: строящийся в России авианосец «Москва» станет морским царем
После ввода в строй в 2030 году, строящийся в России новый атомный авианосец «Москва» бросит достойный вызов американскому флоту и по праву заслужит титула морского царя.
Недвижимость.RU 17:41
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС вчера в 13:15
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
На изображении показан внедорожник с увеличенным задним свесом, что сделало внешность более гармоничной и увеличило объем багажного отделения, и по сути превратило Lada Niva в семейный автомобиль.
Letnews.ru 01 мая в 01:15
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Происшествия
В психоневрологическом центре в Бурятии выявили заражение COVID-19
Главе Закаменского района Управлением Роспотребнадзора выдано предписание о вводе режима ограничительных мероприятий на территориях двух сельских поселений - «Баянгольское» и «Мылинское».
Московский Комсомолец Улан-Удэ 19:36
Здоровье
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости 18:18
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская выиграла в проекте «Последний герой»
В финальном выпуске Надежда Ангарская встретилась с представителем «племени зрителей» Игорем Жуком и вырвала у него победу.
RuNews24.ru 07:34
Космос
Астрономы разгадали тайну вращения Венеры
Территория новостей 00:08
Путешествия
Названы готовые принять туристов первыми страны
Первыми странами, которые откроются для путешественников после пандемии коронавируса, станут наиболее зависящие от пляжного туризма Греция, Италия и Турция.
Lenta.ru 20:35
Происшествия
В Новосибирске сообщили о восьмом умершем от коронавируса
В инфекционной больнице №1 Новосибирска умерла восьмая пациентка с коронавирусом.
Atas.info 07:40
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выписалась из больницы
Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News вчера в 12:44
Общество
В Приморье за сутки наказаны 240 нарушителей режима самоизоляции
В Приморье за сутки составлено 240 административных протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Primpress.ru 22:20
Гаджеты
В России появился новый китайский смартфон за 4 тысячи рублей
На отечественном рынке стартовали продажи смартфона Itel A25 – ультрабюджетной модели, оценивающейся в 4 190 рублей.
Dgl.ru 17:55
Здоровье
В Новой Зеландии за сутки не зафиксировали новых заболеваний COVID-19
Медики в Новой Зеландии не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом за сутки, сообщил представитель минздрава страны.
РИА Новости 21:45
Космос
Россия запустит первый спутник для метеонаблюдений в Арктике
Российские ученые планируют к концу 2020 года запустить на орбиту первый спутник, который будет заниматься наблюдением за погодой в арктическом регионе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление гендиректора НПО имени Лавочкина Владимира Колмыкова.
Газета.Ru 20:31