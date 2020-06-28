Есть несколько способов, с помощью которых можно сократить затраты на ЖКХ в полтора-два раза. Среди них — своевременная оплата счета, установка счетчиков потребления электроэнергии, газа и воды, а также установка энергосберегающих ламп и пластиковых окон.

с чего всё началось

Гендиректор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко дал советы, как уменьшить расходы на оплату услуг ЖКХ в полтора-два раза, об этом он сказал в интервью агентству "Прайм". В первую очередь эксперт посоветовал своевременно платить по счетам, чтобы не допускать пеней и штрафов.

Эксперт рассказал, как сэкономить на услугах ЖКХ

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