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Политика Сегодня
Политика Сегодня

Эксперт рассказал, каким банкам лучше не доверять свои сбережения

Специалист в беседе с агентством "Прайм" отметил, что к небольшим банкам, открывающим вклады под проценты выше среднего, могут применить определенные санкции за недобросовестную конкуренцию и демпинг.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть – велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
ПРАЙМвчера в 19:03
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URA.Ru

Экономист объяснил, каким банкам не стоит доверять сбережения

URA.Ruвчера в 19:28
ФедералПресс

Каким банкам не стоит доверять свои сбережения? Рассказывает экономист

ФедералПрессвчера в 23:50
ФАН

Эксперт рассказал, каким банкам не следует доверять сбережения

ФАНвчера в 22:58
Московский Комсомолец

Названы ненадежные для вкладов банки

Московский Комсомолецвчера в 23:55
Вечерняя Москва

Эксперт сообщил, каким банкам не стоит доверять свои средства

Вечерняя Москвавчера в 19:26
РИА Новости

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

РИА Новостивчера в 19:03
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

ПРАЙМвчера в 19:03

В Москве задержали подозреваемых в выводе миллиардов рублей за рубеж

Правоохранители задержали в Москве четырех человек, которые подозреваются в незаконном выводе денег за рубеж, а также в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Москве задержали подозреваемых в выводе миллиардов рублей за рубеж
Коммерсантъ04:20
1

Дорогие трассы Краснодарского края могут попасть в нацпроект

В новую версию комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ) могут включить федеральный проект «Южный кластер», предусматривающий строительство нового железнодорожного хода и автодорожной инфраструктуры Черноморского побережья Краснодарского края.
Коммерсантъ17:59
2

Аксенов поручил найти «фантастические» варианты водоснабжения Крыма

Власти Крыма намерены использовать все возможные варианты решения проблемы дефицита воды в Симферополе и близлежащий районов, сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании в крымском правительстве.
Взгляд.ру04:29

Tesla показала на видео гигафабрику в Китае

Американский автопроизводитель решил впервые продемонстрировать процесс сборки своих автомобилей на примере Tesla Model 3. Напомним, что Gigafactory-3 начали строить еще в начале 2019 года.
SpeedMe03:38