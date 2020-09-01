Эксперт рассказал, каким банкам лучше не доверять свои сбережения
Специалист в беседе с агентством "Прайм" отметил, что к небольшим банкам, открывающим вклады под проценты выше среднего, могут применить определенные санкции за недобросовестную конкуренцию и демпинг.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть – велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
ПРАЙМвчера в 19:03
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