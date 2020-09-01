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Политика Сегодня

Эксперт рассказал, каким банкам лучше не доверять свои сбережения

Специалист в беседе с агентством "Прайм" отметил, что к небольшим банкам, открывающим вклады под проценты выше среднего, могут применить определенные санкции за недобросовестную конкуренцию и демпинг.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть – велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
ПРАЙМвчера в 19:03
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Московский Комсомолец

Названы ненадежные для вкладов банки

Московский Комсомолецвчера в 23:55
ФедералПресс

Каким банкам не стоит доверять свои сбережения? Рассказывает экономист

ФедералПрессвчера в 23:50
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

ПРАЙМвчера в 19:03
URA.Ru

Экономист объяснил, каким банкам не стоит доверять сбережения

URA.Ruвчера в 19:28
Вечерняя Москва

Эксперт сообщил, каким банкам не стоит доверять свои средства

Вечерняя Москвавчера в 19:26
РИА Новости

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

РИА Новостивчера в 19:03
ФАН

Эксперт рассказал, каким банкам не следует доверять сбережения

ФАНвчера в 22:58

Российский ракетчик: до конца года в боевой состав будет введено 15 межконтинентальных ракет (Sohu, Китай) (Sohu)

Учения были проведены и Военно-морским флотом России: Северный и Черноморский флот выполнили стрельбу боевыми патронами в подведомственных им акваториях, а атомные подводные лодки и ракетные подводные крейсеры стратегического назначения подошли к Берингову проливу.
ИноСМИ17:50

В прокуратуре Германии не сочли дело Навального «особым случаем»

Федеральная прокуратура Германии не считает дело Алексея Навального особым случаем и поэтому не раскрывает подробностей расследования, связанного с оппозиционером, сообщили в немецком ведомстве в ответ на запрос «РИА Новости».
РБК03:01
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Корпорация Samsung запустила производство новейших чипов памяти

Массовое производство первых в отрасли 16-гигабитных чипов мобильной памяти DRAM LPDDR5 запустил южнокорейский технологический гигант Samsung Electronics на производственной линии в городе Пхёнтхэке, сообщает 30 августа пресс-служба корпорации.
ИА Красная Весна30 августа в 07:13
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Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» начал вещание в России

Эксклюзивная «Золотая коллекция» позволит передать следующим поколениям нашу культуру, собрать воедино все лучшее, что создано и создается в нашем кино, заявил глава Совета директоров компании «Цифровое Телевидение» Антон Златопольский.
RuNews24.ruвчера в 09:28
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