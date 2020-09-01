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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Прайм, лучше не обращать никакого внимания на банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью. Есть высокий риск потерять свои деньги, утверждает специалист из Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть – велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
ПРАЙМвчера в 19:03
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Московский Комсомолец

Названы ненадежные для вкладов банки

Московский Комсомолецвчера в 23:55
РИА Новости

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

РИА Новостивчера в 19:03
ФАН

Эксперт рассказал, каким банкам не следует доверять сбережения

ФАНвчера в 22:58
URA.Ru

Экономист объяснил, каким банкам не стоит доверять сбережения

URA.Ruвчера в 19:28
Вечерняя Москва

Эксперт сообщил, каким банкам не стоит доверять свои средства

Вечерняя Москвавчера в 19:26
ФедералПресс

Каким банкам не стоит доверять свои сбережения? Рассказывает экономист

ФедералПрессвчера в 23:50
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

ПРАЙМвчера в 19:03

В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований

Полицейские и следователи в Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований женщин на протяжении 12 лет в Томске и Томском районе, мужчина арестован, сообщают управления СК РФ по региону и УМВД.
РИА Новости00:44
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известиявчера в 01:55
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США не присоединятся к глобальному распространению вакцины от COVID

Пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир заявил, что США не будут участвовать в международных усилиях по разработке и распространению вакцины от коронавируса, так как эта инициатива связана со Всемирной организацией здравоохранения, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты00:30
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