Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Прайм, лучше не обращать никакого внимания на банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью. Есть высокий риск потерять свои деньги, утверждает специалист из Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.