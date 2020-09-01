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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Прайм, лучше не обращать никакого внимания на банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью. Есть высокий риск потерять свои деньги, утверждает специалист из Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть – велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
ПРАЙМвчера в 19:03
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URA.Ru

Экономист объяснил, каким банкам не стоит доверять сбережения

URA.Ruвчера в 19:28
ФедералПресс

Каким банкам не стоит доверять свои сбережения? Рассказывает экономист

ФедералПрессвчера в 23:50
ФАН

Эксперт рассказал, каким банкам не следует доверять сбережения

ФАНвчера в 22:58
Московский Комсомолец

Названы ненадежные для вкладов банки

Московский Комсомолецвчера в 23:55
Вечерняя Москва

Эксперт сообщил, каким банкам не стоит доверять свои средства

Вечерняя Москвавчера в 19:26
РИА Новости

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

РИА Новостивчера в 19:03
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

ПРАЙМвчера в 19:03

Владелец ОМК вольет в сталь 150 млрд руб

Основной владелец и председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых собирается построить в Выксе электрометаллургический комплекс с технологией прямого восстановления железа стоимостью около 150 млрд руб. Соответствующий договор о сотрудничестве в строительстве комплекса подписали 1 сентября господин Анатолий Седых и президент Danieli Russia Антонелло Колусси.
Коммерсантъвчера в 11:36
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