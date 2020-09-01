Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Прайм, лучше не обращать никакого внимания на банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью. Есть высокий риск потерять свои деньги, утверждает специалист из Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.В источнике
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Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть – велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
ПРАЙМвчера в 19:03
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