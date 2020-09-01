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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Прайм, лучше не обращать никакого внимания на банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью. Есть высокий риск потерять свои деньги, утверждает специалист из Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть – велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
ПРАЙМвчера в 19:03
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Московский Комсомолец

Названы ненадежные для вкладов банки

Московский Комсомолецвчера в 23:55
ФедералПресс

Каким банкам не стоит доверять свои сбережения? Рассказывает экономист

ФедералПрессвчера в 23:50
РИА Новости

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

РИА Новостивчера в 19:03
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Экономист объяснил, каким банкам не стоит доверять сбережения

URA.Ruвчера в 19:28
Вечерняя Москва

Эксперт сообщил, каким банкам не стоит доверять свои средства

Вечерняя Москвавчера в 19:26
ФАН

Эксперт рассказал, каким банкам не следует доверять сбережения

ФАНвчера в 22:58
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

ПРАЙМвчера в 19:03

США не присоединятся к глобальному распространению вакцины от COVID

Более 170 стран участвуют в инициативе ВОЗ и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации - COVAX, направленной на обеспечение глобального доступа к эффективной вакцине от коронавируса для всех стран.
Аргументы и Факты00:30
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«Потенциально опасный астероид» пролетит рядом с Землей 6 сентября

Общее число крупных астероидов в околоземном пространстве может достигать 25 тыс. Как отмечается на сайте NASA, 1 сентября получивший название 2011 ES4 астероид диаметром от 22 до 49 м будет пролетать мимо Земли на расстоянии около 120 тыс. км со скоростью примерно 8 км / сек.
ТАССвчера в 05:46
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В России разработают навигационную систему для Луны из 24 спутников

Тестоедов добавил, что для Луны, как и для Земли, минимальный состав навигационной системы должен включать 24 космических аппарата, но «этапность лунной навигационной группировки будет определяться этапностью колонизации Луны».
Взгляд.рувчера в 07:39
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