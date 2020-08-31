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РИА Новости
РИА Новости

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть — велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть – велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
ПРАЙМ19:03
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Московский Комсомолец

Названы ненадежные для вкладов банки

Московский Комсомолец23:55
ФедералПресс

Каким банкам не стоит доверять свои сбережения? Рассказывает экономист

ФедералПресс23:50
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Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

РИА Новости19:03
URA.Ru

Экономист объяснил, каким банкам не стоит доверять сбережения

URA.Ru19:28
Вечерняя Москва

Эксперт сообщил, каким банкам не стоит доверять свои средства

Вечерняя Москва19:26
ФАН

Эксперт рассказал, каким банкам не следует доверять сбережения

ФАН22:58
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

ПРАЙМ19:03

Суд по требованию Генпрокуратуры арестовал акции БСК

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры РФ, требовавшей в качестве обеспечительных мер по делу о незаконности сделки, из-за которой государство утратило контроль над АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак), наложить арест на акции, а также запретить АО "Реестр" вносить любые изменения в реестр акционеров БСК, сообщает пресс-служба суда.
Интерфакс01:46
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Людям с больным сердцем дали рекомендации по занятиям спортом

По словам профессора Лондонского университета, специалиста по спортивной кардиологии и лечению наследственных сердечных заболеваний Санджая Шарма, при ожирении, диабете и повышенном давлении заниматься силовыми упражнениями следует минимум три раза в неделю.
Цензуры.Нетвчера в 06:24
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.
РИА Новостивчера в 16:23
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Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомости00:42
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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В Москве за сутки 1262 пациента излечились от коронавируса

Еще 1262 пациента вылечились от коронавируса в Москве, столичные врачи вылечили от коронавируса более 215 тысяч человек, сообщила журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости02:09
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Вторая мировая война началась с провокации Третьего Рейха

Поводом к нападению Германии на Польшу, послужившему началом Второй мировой войны, стала Глейвицкая провокация, организованна Рейнхардом Гейдрихом и его подчинённым — начальником диверсионной группы штурмбанфюрером СС Альфредом Науйоксом по указанию Адольфа Гитлера.
Парламентская газета17:17

Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

Ранее российский президент в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил, что по запросу белорусского лидера Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости.
РИА Новостивчера в 03:42
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Хакеры сообщили о вознаграждении за данные об американских избирателях

Участники одного из российских хакерских форумов в даркнете нашли способ получения вознаграждения от Госдепартамента США за передачу данных о вмешательстве иностранных государств в американские выборы.
РБК20:14
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Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который находится в Москве под арестом по делу об организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, отказался от досудебного соглашения со следствием.
Известиявчера в 07:41
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ESL: три тренера по CS: GO жульничали на турнирах, используя ошибку

Брюссель, 1 сентября 2020, 06:37 — REGNUM Киберпортивная организация Electronic Sports League (ESL) заявила, что несколько тренеров по CS: GO воспользовались ошибкой режима наблюдателя, передавая игрокам информацию, которую они не должны были передавать.
REGNUM23:37