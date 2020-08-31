Что нас ждет в сентябре: успеваем получить коронавирусные деньги и идем в МФЦ за банкротством

Больше всех повезло родителям, детям которых исполняется 3 года в сентябре, — они успевают подать заявление на выплату пособия с 3 до 16 лет — это еще 10 тысяч рублей в семейный бюджет.