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РИА Новости
РИА Новости

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть — велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть – велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
ПРАЙМ19:03
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Московский Комсомолец

Названы ненадежные для вкладов банки

Московский Комсомолец23:55
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Эксперт сообщил, каким банкам не стоит доверять свои средства

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Каким банкам не стоит доверять свои сбережения? Рассказывает экономист

ФедералПресс23:50
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Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

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Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

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