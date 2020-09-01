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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Прайм, лучше не обращать никакого внимания на банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью. Есть высокий риск потерять свои деньги, утверждает специалист из Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть – велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
ПРАЙМвчера в 19:03
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Московский Комсомолец

Названы ненадежные для вкладов банки

Московский Комсомолецвчера в 23:55
ФедералПресс

Каким банкам не стоит доверять свои сбережения? Рассказывает экономист

ФедералПрессвчера в 23:50
РИА Новости

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

РИА Новостивчера в 19:03
URA.Ru

Экономист объяснил, каким банкам не стоит доверять сбережения

URA.Ruвчера в 19:28
Вечерняя Москва

Эксперт сообщил, каким банкам не стоит доверять свои средства

Вечерняя Москвавчера в 19:26
ФАН

Эксперт рассказал, каким банкам не следует доверять сбережения

ФАНвчера в 22:58
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

ПРАЙМвчера в 19:03

«Ростех» высказался по поводу создания истребителя шестого поколения

Индустриальный директор авиационного комплекса Ростеха Анатолий Сердюков заявил, что не исключает создание российского истребителя шестого поколения под совместным брендом предприятий «МиГ» и «Сухой».
Военное деловчера в 05:37
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Reuters: в США допускают санкции против России из-за Белоруссии

Соединённые Штаты не исключают, что введут санкции против России, если она «открыто вмешается в дела Белоруссии с применением силы», сообщает Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.
RT на русскомвчера в 13:12
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Жителю Перми вынесли приговор за фото Власова в «Бессмертном полку»

Как сообщает РИА Новости, следствие пришло к выводу, что 19-летний Симанов со своего компьютера отправил на онлайн-акцию «Бессмертный полк» фото генерала Андрея Власова, признанного в 1946 году изменником родины.
News.ruвчера в 10:08
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В Пензе задержан чиновник управления судебного департамента

Пенза, 1 сентября 2020, 11:50 — REGNUM За покушение на получение взятки в особо крупном размере в Пензе задержали чиновника регионального управления судебного департамента, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.
REGNUMвчера в 04:50
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