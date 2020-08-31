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РИА Новости
РИА Новости

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть — велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть – велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
ПРАЙМ19:03
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Названы ненадежные для вкладов банки

Московский Комсомолец23:55
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

ПРАЙМ19:03
ФАН

Эксперт рассказал, каким банкам не следует доверять сбережения

ФАН22:58
URA.Ru

Экономист объяснил, каким банкам не стоит доверять сбережения

URA.Ru19:28
Вечерняя Москва

Эксперт сообщил, каким банкам не стоит доверять свои средства

Вечерняя Москва19:26
РИА Новости

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

РИА Новости19:03
ФедералПресс

Каким банкам не стоит доверять свои сбережения? Рассказывает экономист

ФедералПресс23:50

Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о крупной взятке

Следователя центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации Грея Эфендиева задержали в рамках расследования дела о взятке в пять миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.
Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о крупной взятке
РИА Новости05:49
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МИД Дании вызвал посла России после инцидента с Су-27 над Балтикой

МИД Дании вызвал посла России в стране из-за инцидента с российским Су-27, который был поднят в воздух на перехват иностранных военных самолетов над Балтийским морем и якобы нарушил датские границы.
Известия13:01
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Вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве начнется 5 сентября

Массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины начнется в Москве 5 сентября, сообщил «Интерфаксу» директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Ведомости11:11
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Reuters: США допускают новые санкции против России из-за Белоруссии

Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность введения новых санкций против России из-за ситуации в Белоруссии, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника администрации.
Газета.Ru11:57
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В ООН заявили о 450 случаях пыток участников протестов в Белоруссии

Женева, Швейцария, 1 сентября 2020, 17:26 — REGNUM Эксперты ООН в области прав человека заявили, что располагают сведениями о как минимум 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в ходе акций протеста в Белоруссии.
REGNUM10:26
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Лукашенко признал помощь сотрудников RT белорусскому телевидению

Александр Лукашенко выразил благодарность российским журналистам, оказавшим поддержку в организации работы белорусского государственного телевидения после массового ухода и забастовки сотрудников.
РБК11:46
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