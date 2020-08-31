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РИА Новости
РИА Новости

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть — велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть – велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
ПРАЙМ19:03
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Московский Комсомолец

Названы ненадежные для вкладов банки

Московский Комсомолец23:55
URA.Ru

Экономист объяснил, каким банкам не стоит доверять сбережения

URA.Ru19:28
ФАН

Эксперт рассказал, каким банкам не следует доверять сбережения

ФАН22:58
ФедералПресс

Каким банкам не стоит доверять свои сбережения? Рассказывает экономист

ФедералПресс23:50
Вечерняя Москва

Эксперт сообщил, каким банкам не стоит доверять свои средства

Вечерняя Москва19:26
РИА Новости

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

РИА Новости19:03
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

ПРАЙМ19:03

Даниэль Кормье оценил шансы Джона Джонса в тяжелом весе

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, Даниэль Кормье, высказался о перспективах Джона Джонса в тяжелом весе, заявив о том, что набор навыков, которым обладает лучший в мире боец, позволит ему успешно конкурировать с более крупными соперниками.
FightTime.ru11:09

Суд в Минске вынес приговор двум россиянам по делу о взрывах на салюте

Суд в Минске признал двух россиян — Константина Денисова и Максимилиана Сапронова — виновными в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса Белоруссии) и приговорил каждого к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает издание Tut.by.
РБК05:40
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ЦБ не поддержал проект по майнингу криптовалют из своей «песочницы»

31 августа президент РАКИБ Юрий Припачкин отправил письмо (есть в распоряжении «РБК-Крипто») главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, в котором указал, что отказ не мотивирован, а во время пилотирования проекта в регуляторной «песочнице» всесторонне рассматривались схема, преимущества и риски данного решения.
РБК11:25

Генералу Арсланову предъявили обвинение в получении крупной взятки

«В конце августа Арсланову были предъявлены три обвинения — два по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и одно по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Козловцева ТАСС.
Известия11:35
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В Ростехе раскрыли планы экспорта истребителя пятого поколения Су-57

Москва, 1 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Россия предлагает зарубежным странам истребитель пятого поколения Су-57 предлагается зарубежным покупателям, но сначала необходимо выполнить поставки этих машин в Вооруженные силы РФ, заявил 1 сентября журналистам индустриальный директор авиационного комплекса Ростеха Анатолий Сердюков.
REGNUM10:58
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