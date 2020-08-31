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РИА Новости
РИА Новости

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть — велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть – велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
ПРАЙМ19:03
Подробнее о событии
Вечерняя Москва

Эксперт сообщил, каким банкам не стоит доверять свои средства

Вечерняя Москва19:26
ФедералПресс

Каким банкам не стоит доверять свои сбережения? Рассказывает экономист

ФедералПресс23:50
ФАН

Эксперт рассказал, каким банкам не следует доверять сбережения

ФАН22:58
URA.Ru

Экономист объяснил, каким банкам не стоит доверять сбережения

URA.Ru19:28
Московский Комсомолец

Названы ненадежные для вкладов банки

Московский Комсомолец23:55
РИА Новости

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

РИА Новости19:03
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

ПРАЙМ19:03

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального
RuNews24.ruвчера в 13:04
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Сын Цоя попросил Путина проверить фильм Учителя о своем отце

Сын лидера группы "Кино" Виктора Цоя Александр в открытом письме к президенту России Владимиру Путину попросил организовать проверку в отношении фильма режиссера Алексея Учителя "Цой", дав проекту негативную оценку.
Газета.Ru13:04
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АФК «Система» решила полностью выйти из капитала «Детского мира»

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) проведут размещение акций крупнейшего российского детского ретейлера — ПАО «Детский мир» по ускоренной процедуре, говорится в сообщении корпорации Владимира Евтушенкова.
РБК13:06
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В Китае раздают Far Cry 3 для PC, но его можно активировать и в России

Утром Ubisoft начала глобальную раздачу оригинальной The Division, однако в китайском магазине компании звездой акции стала Far Cry 3. При этом забрать игру могут все желающие: надо лишь перейти на страницу 8-летнего шутера, авторизоваться в своей учётной записи и активировать продукт.
Игромания.ру10:59
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Главный пророссийский политик Украины поддержал Лукашенко

Руководитель фракции «Политическая платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, которого называют главным пророссийским политиком Украины, вывесил в Верховной Раде государственный флаг Белоруссии в поддержку президента республики Александра Лукашенко.
Lenta.ru12:57
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