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РИА Новости
РИА Новости

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть — велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть – велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
ПРАЙМ19:03
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Московский Комсомолец

Названы ненадежные для вкладов банки

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Каким банкам не стоит доверять свои сбережения? Рассказывает экономист

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Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

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Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

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По данным Центра, 1 сентября российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря обнаружили приближающуюся к государственной границе РФ воздушную цель.
ТАСС07:23
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Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

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РИА Новостивчера в 03:42
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