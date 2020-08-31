«Интурист» запустил стыковочные рейсы в Турцию из Екатеринбурга

Как рассказали порталу TRN в пресс-службе туроператора, уже с начала сентября пересадочные рейсы в турецкую Анталью с технической посадкой в аэропорту Ростова-на-Дону будут осуществляться дважды в неделю по средам и субботам из Минеральных вод и три раза в неделю по четвергам, воскресеньям и понедельникам из Екатеринбурга.