Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть — велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть – велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
ПРАЙМ19:03
Подробнее о событии
Вечерняя Москва

Эксперт сообщил, каким банкам не стоит доверять свои средства

Вечерняя Москва19:26
ФедералПресс

Каким банкам не стоит доверять свои сбережения? Рассказывает экономист

ФедералПресс23:50
ФАН

Эксперт рассказал, каким банкам не следует доверять сбережения

ФАН22:58
URA.Ru

Экономист объяснил, каким банкам не стоит доверять сбережения

URA.Ru19:28
Московский Комсомолец

Названы ненадежные для вкладов банки

Московский Комсомолец23:55
РИА Новости

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

РИА Новости19:03
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

ПРАЙМ19:03

Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
3K

В ООН ответили Поклонской по вопросу о водной блокаде Крыма Украиной

Управление верховного комиссара ООН по правам человека затребовало дополнительные сведения по вопросу водоснабжения Крыма и перекрытии украинскими властями поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
Газета.Ru03:24
496

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
1,1K

«Потенциально опасный астероид» пролетит рядом с Землей 6 сентября

Общее число крупных астероидов в околоземном пространстве может достигать 25 тыс. Как отмечается на сайте NASA, 1 сентября получивший название 2011 ES4 астероид диаметром от 22 до 49 м будет пролетать мимо Земли на расстоянии около 120 тыс. км со скоростью примерно 8 км / сек.
ТАСС05:46

Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о крупной взятке

Следователя центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации Грея Эфендиева задержали в рамках расследования дела о взятке в пять миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости05:49
77

Суд вынес приговор фигуранту дела о фотографии генерала Власова

Следствие установило, что житель Перми опубликовал на сайте акции «Бессмертный полк» фотографию генерала Андрея Власова, который во время Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях на стороне нацистской Германии против СССР и был признан изменником Родины.
Известия07:20
61

Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомости00:42
465

Врач рассказал о различиях гриппа и коронавируса

Москва, 1 сентября 2020, 15:21 — REGNUM Грипп и коронавирус отличаются, и их сможет отличить опытный врач, однако в то же время у них много похожих симптомов, а потому в этом вопросе наиболее важный показатель — тест на SARS-CoV-2.
REGNUM08:21
7

Лукашенко заявил, что белорусы и россияне сохранят единое Отечество

Со слов белорусского лидера Александра Лукашенко, у белорусов и россиян есть общие корни, и они сохранят единое "Отечество от Бреста до Владивостока", передает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.
Инфорос08:30
240