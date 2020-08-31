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РИА Новости
РИА Новости

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть — велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть – велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
ПРАЙМ19:03
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Московский Комсомолец

Названы ненадежные для вкладов банки

Московский Комсомолец23:55
ФедералПресс

Каким банкам не стоит доверять свои сбережения? Рассказывает экономист

ФедералПресс23:50
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

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URA.Ru

Экономист объяснил, каким банкам не стоит доверять сбережения

URA.Ru19:28
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Эксперт сообщил, каким банкам не стоит доверять свои средства

Вечерняя Москва19:26
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Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

РИА Новости19:03
ФАН

Эксперт рассказал, каким банкам не следует доверять сбережения

ФАН22:58

Онколог назвал три симптома, которые особенно опасно игнорировать

Хирург-онколог клиники факультетской хирургии №1 Сеченовского университета, доцент, кандидат медицинских наук Сергей Осминин объяснил, на что нужно обратить внимание, чтобы своевременно распознать злокачественный процесс в организме или предупредить его появление.
Онколог назвал три симптома, которые особенно опасно игнорировать
Российская газета00:30
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Лукашенко призвал белорусов «направлять энергию в созидательное русло»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на линейке в колледже сферы обслуживания в Барановичах, заявил, что «жаркое в прямом и переносном смысле лето закончилось», теперь «пора направлять энергию в созидательное русло».
Взгляд.ру03:59
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Суд продолжил допрос последнего свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым

Пресненский суд Москвы продолжил допрос свидетеля обвинения Светланы Набокиной, которая работала в бистро напротив места ДТП с участием актера Михаила Ефремова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости04:28

Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

Соглашение о торговле прибалтийских государств электроэнергией с третьими странами рассчитано на срок до 2025 г. О намерении отказаться от импорта электроэнергии из Белоруссии в связи со строительством БелАЭС 14 августа заявили президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд.
Ведомости03:43
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Глава ЯНАО отправил в отставку директора дептранса из-за плохих дорог

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов решил уволить директора департамента транспорта и дорожного хозяйства региона Максима Першикова после того, как проехал по дорогам региона.
РБК03:58
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Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомости00:42
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Сердюков оценил долги ОАК более чем в 500 млрд рублей

Господин Сердюков добавил, что для частичного погашения долга ОАК перед банками компания будет докапитализирована из бюджета более чем на 250 млрд руб. Долги на сумму еще около 150 млрд руб. будут реструктурированы.
Коммерсантъ04:13
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Как при гриппе: Попова допустила дистанционное обучение в школах

Москва, 1 сентября 2020, 10:54 — REGNUM Возможность возвращения российких школ к дистанционной форме обучения в случае обострения ситуации с коронавирусной инфекцией допустила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
REGNUM03:54
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Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

Как следует из сообщения, 28 августа текущего года истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота был поднят в воздух для опознавания и недопущения нарушения Государственной границы РФ стратегическим бомбардировщиком В-52Н ВВС США.
Военное дело23:09
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