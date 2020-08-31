Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

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На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть — велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.