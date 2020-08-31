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РИА Новости
РИА Новости

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть – велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть – велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
ПРАЙМ19:03
Подробнее о событии
ФедералПресс

Каким банкам не стоит доверять свои сбережения? Рассказывает экономист

ФедералПресс23:50
ФАН

Эксперт рассказал, каким банкам не следует доверять сбережения

ФАН22:58
Вечерняя Москва

Эксперт сообщил, каким банкам не стоит доверять свои средства

Вечерняя Москва19:26
URA.Ru

Экономист объяснил, каким банкам не стоит доверять сбережения

URA.Ru19:28
АБН

Эксперт рассказал, в каких банках не стоит делать вклады

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Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

РИА Новости19:03
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

ПРАЙМ19:03

Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.
РИА Новостивчера в 16:23
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Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.
RT на русскомвчера в 16:10
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Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом

Шведская экономика, как и экономики других стран, ощутила на себе негативные последствия пандемии - уровень безработицы летом 2020 года достиг почти 9%, снижение ВВП прогнозируется на уровне 7%. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Швеции превысило 87 тысяч, скончались более 5,8 тысячи человек.
РИА Новости23:40
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Глава Минздрава: массовая вакцинация от коронавируса стартует в ноябре

Поставки произведенной в России вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" большими партиями начнутся в сентябре, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Газета.Ruвчера в 08:12
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Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

Отмечается, что полет российского истребителя Су-27 при сопровождении американского бомбардировщика осуществлялся над нейтральными водами Балтийского моря в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.
РИА Новости17:49
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