Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
Надежные банки зачастую дают процент по вкладам несколько ниже, чем ключевая ставка ЦБ, а небольшие банки могут давать доходность выше, но им не всегда можно доверять свои сбережения.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть – велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
ПРАЙМвчера в 19:03
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