Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

Политика Сегодня 23

Надежные банки зачастую дают процент по вкладам несколько ниже, чем ключевая ставка ЦБ, а небольшие банки могут давать доходность выше, но им не всегда можно доверять свои сбережения.