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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

Надежные банки зачастую дают процент по вкладам несколько ниже, чем ключевая ставка ЦБ, а небольшие банки могут давать доходность выше, но им не всегда можно доверять свои сбережения.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть – велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
ПРАЙМвчера в 19:03
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Московский Комсомолец

Названы ненадежные для вкладов банки

Московский Комсомолецвчера в 23:55
РИА Новости

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

РИА Новостивчера в 19:03
ФАН

Эксперт рассказал, каким банкам не следует доверять сбережения

ФАНвчера в 22:58
URA.Ru

Экономист объяснил, каким банкам не стоит доверять сбережения

URA.Ruвчера в 19:28
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Эксперт сообщил, каким банкам не стоит доверять свои средства

Вечерняя Москвавчера в 19:26
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Каким банкам не стоит доверять свои сбережения? Рассказывает экономист

ФедералПрессвчера в 23:50
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

ПРАЙМвчера в 19:03

В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
REGNUM01:27
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Елена Яковлева призналась, что готова уйти из кино

Елена Яковлева (на фото), именитая отечественная актриса театра и кино, сделала заявление о том, что она не против выйти на пенсию в том случае, если актёрская работа не возобновится в том режиме, который был раньше.
Ореанда-Новости04:15
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Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» начал вещание в России

Эксклюзивная «Золотая коллекция» позволит передать следующим поколениям нашу культуру, собрать воедино все лучшее, что создано и создается в нашем кино, заявил глава Совета директоров компании «Цифровое Телевидение» Антон Златопольский.
RuNews24.ruвчера в 09:28
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Владелец ОМК вольет в сталь 150 млрд руб

Анатолий Седых построит свой металлургический комплекс Основной владелец Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых вложит 150 млрд руб. в строительство комплекса по производству стали в Выксе на базе технологии прямовосстановленного железа.
Коммерсантъвчера в 11:36
7

В Москве задержали подозреваемых в выводе миллиардов рублей за рубеж

Правоохранители задержали в Москве четырех человек, которые подозреваются в незаконном выводе денег за рубеж, а также в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Коммерсантъ04:20
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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