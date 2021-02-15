Эксперт рассказал, когда банк может неожиданно списать комиссию с клиента
В некоторых случаях банк устанавливает нулевую комиссию за обслуживание, но при соблюдении некоторых условий, например сохранении минимального остатка на счете, предупреждает Достов. Впоследствии клиент может забыть про это важное условие и его нарушить: вновь начнет списываться комиссия.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, когда банк может неожиданно списать комиссию с клиента
Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов перечислил для РИА Новости несколько случаев, когда клиенты российских банков могут столкнуться с неожиданными списаниями.
РИА Новости23:07
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Комсомольская правда00:29