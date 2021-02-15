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РИА Новости
РИА Новости 

Эксперт рассказал, когда банк может неожиданно списать комиссию с клиента

В некоторых случаях банк устанавливает нулевую комиссию за обслуживание, но при соблюдении некоторых условий, например сохранении минимального остатка на счете, предупреждает Достов. Впоследствии клиент может забыть про это важное условие и его нарушить: вновь начнет списываться комиссия.В источнике
РИА Новости
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С чего всё началось

Эксперт рассказал, когда банк может неожиданно списать комиссию с клиента

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов перечислил для РИА Новости несколько случаев, когда клиенты российских банков могут столкнуться с неожиданными списаниями.
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