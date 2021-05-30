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Эксперт рассказал, когда цены перестанут расти

Пандемия нарушила налаженные ранее связи и алгоритмы работы бизнеса.
РИА Новости
Многие товары становится выгоднее экспортировать за рубеж, а сезонный импорт овощей и фруктов зимой и весной дорог, особенно на фоне валютных колебаний.
РИА Новости
По словам Долговой, эту динамику может изменить только новый урожай, поэтому в летние месяцы темп продовольственной инфляции, скорее всего, замедлится.
РИА Новости
Цены на плодоовощную продукцию обычно падают в августе и сентябре, а затем их будет определять количество и качество собранного урожая.
РИА Новости
РИА Новости
ФАН
News.ru
Невские Новости
ФедералПресс
Amur.life
ПРАЙМ

С чего всё началось

Россиянам обозначили момент, когда цены перестанут расти

При увеличении мировых цен на товары российского экспорта возрастают объемы поставок за рубеж, что способствует росту цен на эти товары на внутреннем рынке — именно эту картину мы наблюдали на рынке подсолнечного масла, зерновых.
ПРАЙМ18:01

Подробнее о событии

Эксперт рассказал, когда цены перестанут расти

РИА Новости18:16

Финансист рассказал, когда цены в России перестанут расти

News.ru19:30

Эксперт рассказала, почему в России растут цены на продукты

Online47.ru19:02

Россиянам рассказали, когда ждать снижения цен

ФедералПресс18:52

Эксперт рассказала, в чем причина роста цен на продукты в России

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Россиянам назвали сроки замедления роста цен на многие продукты

ФАН18:12

Россиянам обозначили момент, когда цены перестанут расти

ПРАЙМ18:01
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Производители игрушек предложили Минпромторгу заморозить цены на сырье

В АИДТ считают, что можно было бы зафиксировать стоимость сырья для детских товаров и выплачивать его изготовителям разницу между рыночной ценой и замороженной, что позволит производителям детских товаров не поднимать цены.
ИА Красная Весна28 мая в 05:19

В Петербурге нашли внебрачного сына Александра Абдулова

Костюм Александра Гавриловича, который висел на даче у матери актера (она умерла несколько лет назад) не подошел для экспертизы, а племянница Абдулова, приехавшая из Смоленска, не является близким родственником звезды, поэтому результаты могут быть неточными.
StarHit.ru28 мая в 10:30

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ на 1 мая снизилась до 19,5%

По состоянию на 1 апреля 2021 года при общем объеме рынка в 14,426 трлн. рублей номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, составлял 3,019 трлн. рублей или 20,9%. По состоянию на 1 мая 2020 года доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла 31,6% или 2,992 трлн. рублей при общем объеме рынка 9,470 трлн. рублей.
Finam.Ru28 мая в 09:27