Эксперт рассказал, когда цены перестанут расти
Многие товары становится выгоднее экспортировать за рубеж, а сезонный импорт овощей и фруктов зимой и весной дорог, особенно на фоне валютных колебаний.
По словам Долговой, эту динамику может изменить только новый урожай, поэтому в летние месяцы темп продовольственной инфляции, скорее всего, замедлится.
Цены на плодоовощную продукцию обычно падают в августе и сентябре, а затем их будет определять количество и качество собранного урожая.
С чего всё началось
Россиянам обозначили момент, когда цены перестанут расти
При увеличении мировых цен на товары российского экспорта возрастают объемы поставок за рубеж, что способствует росту цен на эти товары на внутреннем рынке — именно эту картину мы наблюдали на рынке подсолнечного масла, зерновых.
ПРАЙМ18:01