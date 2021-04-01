Эксперт рассказал, когда не следует обменивать рубли на доллары
Директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков рассказал о ситуациях, когда рублевые сбережения не следует обменивать на доллары. Об этом сообщает агентство "Прайм". Он призвал обратить внимание на графики изменения валютных котировок в долгосрочном периоде.В источнике
С чего всё началось
Финансист рассказал, когда стоит предпочесть рубль доллару
В течение последних 30 лет курс рубля по отношению к доллару снижается. И хотя темпы этого снижения постоянно замедляются, на графиках мы видим сохранение устойчивого нисходящего тренда. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.
ПРАЙМвчера в 18:01