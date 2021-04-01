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Газета.Ru

Эксперт рассказал, когда не следует обменивать рубли на доллары

Директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков рассказал о ситуациях, когда рублевые сбережения не следует обменивать на доллары. Об этом сообщает агентство "Прайм". Он призвал обратить внимание на графики изменения валютных котировок в долгосрочном периоде.В источнике
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С чего всё началось

Финансист рассказал, когда стоит предпочесть рубль доллару

В течение последних 30 лет курс рубля по отношению к доллару снижается. И хотя темпы этого снижения постоянно замедляются, на графиках мы видим сохранение устойчивого нисходящего тренда. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.
ПРАЙМвчера в 18:01

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Аналитик Зюриков рассказал, когда не стоит менять рубли на доллары

ФАНвчера в 19:40

Аналитик посоветовал не менять рубли на доллары

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