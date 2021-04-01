Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru

Эксперт рассказал, когда не следует обменивать рубли на доллары

Директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков рассказал о ситуациях, когда рублевые сбережения не следует обменивать на доллары. Об этом сообщает агентство "Прайм". Он призвал обратить внимание на графики изменения валютных котировок в долгосрочном периоде.В источнике
Газета.Ru
ПРАЙМ
Lenta.ru
РЕН ТВ
ФАН
Life.ru
Deita.ru
Телеканал 360°
РИА Новости
ПолитРоссия
Экономика сегодня
Народные новости
News.ru
С чего всё началось

Финансист рассказал, когда стоит предпочесть рубль доллару

В течение последних 30 лет курс рубля по отношению к доллару снижается. И хотя темпы этого снижения постоянно замедляются, на графиках мы видим сохранение устойчивого нисходящего тренда. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.
ПРАЙМ18:01

Подробнее о событии

Аналитик Зюриков рассказал, когда не стоит менять рубли на доллары

ФАН19:40

Финансист рассказал, когда стоит предпочесть рубль доллару

ПРАЙМ18:01

Эксперт рассказал, когда не следует обменивать рубли на доллары

Газета.Ru18:46

Аналитик рассказал о преимуществах рубля над долларом

РЕН ТВ18:41

Финансист рассказал о выгоде рубля

Lenta.ru18:21

Аналитик посоветовал не менять рубли на доллары

РИА Новости18:16

Эксперт посоветовал россиянам не менять рубли на доллары

Национальная служба новостей19:04
Интересное

В Великобритании выявлено 30 случаев тромбозов после применения вакцины AstraZeneca

Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании выявило 30 случаев образования тромбозов у вакцинированных препаратом от коронавируса AstraZeneca.
Коммерсантъ21:01

Генпрокуратура потребовала изъять имущество бывшего Раменского прокурора на 749 млн рублей

"Заместителем генерального прокурора РФ предъявлены исковые требования к бывшему Раменскому городскому прокурору Московской области Константину Томбулову и иным лицам об обращении в доход Российской Федерации их имущества на сумму свыше 749 млн рублей", - сообщили в ведомстве.
ТАССвчера в 03:32