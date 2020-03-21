Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт рассказал, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад

Мы с эпидемией, вызванной с этим вирусом, сталкиваемся впервые в истории человечества", - рассказал Альштейн, акцентировав внимание на том, что речь идет о России. Впрочем, если не полное прекращение, то определенный спад пандемии коронавируса в аналогичные сроки эксперт ожидает и во всем мире.
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Эксперт рассказал, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад

Пандемия коронавируса на территории России может пойти на спад через два месяца, диагностику этой инфекции важно применять на всех, кто попадает в больницу с пневмонией, сообщил РИА Новости доктор медицинский наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.
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