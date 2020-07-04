Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт рассказал, когда восстановится российская экономика

Восстановление экономики России от последствий распространения коронавируса начнется во второй половине 2020 года, рассказал в интервью РИА Новости главный экономист Всемирного банка по России Апурва Санги.
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Всемирный банк предсказал России самый глубокий за 11 лет спад

Комсомольская правда06:19

ВВП России в 2020 году упадет до минимума за 11 лет

Национальная служба новостей06:13

ВВП России в 2020 году упадет до 11-летнего минимума

URA.Ru05:39

Эксперт рассказал, когда восстановится российская экономика

РИА Новости05:33

Всемирный банк в стрессовом сценарии спрогнозировал падение ВВП РФ в 2020г. на 9,6%

Интерфакс05:18

Всемирный банк: спад ВВП России в 2020 году будет самым глубоким за последние 11 лет

ПРАЙМ05:09

Год насмарку. Когда восстановится литовская экономика

BaltNews.lt04 июля в 12:00
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Общество

Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку

Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
REGNUM 04:02
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Шоу-бизнес

Прилучный прокомментировал слухи о романе с Мирославой Карпович

Bimru.ru 03:49
Происшествия

Жительница Кубани задушила ребенка из-за громкой музыки

Российская газета 02:05
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Общество

Прокурор запросил шесть лет колонии для журналистки Прокопьевой

News.ru 03 июля в 05:17
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Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM 04 июля в 15:28
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Армия и оружие

Главком украинских ВМС связал отказ от крейсера «Украина» с Россией

Piter.tv 01:01
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Гаджеты

Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4C

MobiDevices 06:20
Политика

Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 04 июля в 12:52
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Общество

Звезда «Властелина колец» пожелал главному сопернику Лукашенко выйти на свободу

Lenta.ru 05:23
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
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Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru вчера в 11:14
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
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Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
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Здоровье

В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой

На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку от границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
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Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. Евро также в ходе торгов рос выше 81 руб. впервые с 6 мая.
Газета.Ru 06:17
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Политика

Путин поручил изменить природоохранный закон после ЧП в Норильске

Президент России Владимир Путин потребовал изменить закон "Об охране окружающей среды", чтобы в дальнейшем предотвратить ЧП, подобные случившемуся в Норильске.
ТАСС 03:49
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Политика

В Кремле заявили, что Россия продолжит помогать Донбассу

Россия продолжит помогать Донбассу, поскольку существенного продвижения урегулирования нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:19
Общество

Граффити с Солженицыным в Твери заменят на рисунок в честь ВОВ

News.ru 04 июля в 08:22
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Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС 04:42
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Общество

NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте

Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки.
РБК 02:28
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Общество

В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве уроженца Чечни

Сегодня австрийские СМИ написали об убийстве недалеко от Вены уроженца Чечни Мамихана Умарова.
Говорит Москва вчера в 10:16
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Политика

Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю

Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru вчера в 07:45
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Армия и оружие

Украина направит на Крым три дивизиона крылатых ракет «Нептун»

Военные Украины разместят в Черноморском и Азовском регионах три комплекса крылатых ракет, направленных на Крымский полуостров.
Российский Диалог 00:43
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Космос

NASA впервые повлияет на направление астероида

Исследователи отправят зонд на астероид в 2024 году, чтобы проследить его траекторию движения.
ToDay News Ufa вчера в 08:22
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Гаджеты

Секреты новой оболочки EMUI 11 начала открывать Huawei

Компания Huawei начала открывать секреты готовящейся к выпуску фирменной оболочки EMUI 11.
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Футбол

Удар молнии по вратарю на подмосковном стадионе попал на видео

Вести.Ru 05:34
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Общество

Аномальная жара придет в российские регионы с 5 июля

Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов с 5 по 7 июля.
Коммерсантъ вчера в 03:47
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Шоу-бизнес

Безработная певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном

Сама Семенова отказалась раскрывать журналистам причину, которая сподвигла взрослого мужчину жить вместе с мамой в однокомнатной квартире.
iReactor 05:16
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Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

Российская газета 02:06
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Религия

Патриарх Кирилл призвал сохранить за собором Святой Софии статус музея

Москва, 6 июля 2020, 11:44 — REGNUM Музейный статус храма Святой Софии в Турции необходимо сохранить, заявил 6 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
REGNUM 04:44
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