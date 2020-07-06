Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт рассказал, когда восстановится российская экономика

Восстановление экономики России от последствий распространения коронавируса начнется во второй половине 2020 года, рассказал в интервью РИА Новости главный экономист Всемирного банка по России Апурва Санги.
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ВВП России в 2020 году упадет до минимума за 11 лет

Национальная служба новостей06:13

Всемирный банк прогнозирует в 2020 году падение ВВП РФ на 6%

News.ru06:09

Всемирный банк прогнозирует падение ВВП РФ на 6% до 11-летнего минимума

Finam.Ru05:01

Эксперт рассказал, когда восстановится российская экономика

РИА Новости05:33

Всемирный банк в стрессовом сценарии спрогнозировал падение ВВП РФ в 2020г. на 9,6%

Интерфакс05:18

ВВП России в 2020 году упадет до 11-летнего минимума

URA.Ru05:39

Всемирный банк: спад ВВП России в 2020 году будет самым глубоким за последние 11 лет

ПРАЙМ05:09
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 06:19, Ашберн
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

РИА Новости 04:34
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Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС 04:42
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Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

РИА Новости 05:06
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Здоровье

В Иркутской области стало больше больных с тяжелой формой коронавируса

В дальнейшем при положительном результате на коронавирус, пациента переводят в ковидный госпиталь, в случае отрицательного – в обычный терапевтический стационар, – сказала Валентина Вобликова.
Областная газета (г. Иркутск) 05:12
Культура

Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни

Рим, 6 июля 2020, 10:20 — REGNUM Известный итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе умер в Риме в возрасте 91 года.
REGNUM 03:20
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Здоровье

В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы

Ранее сообщалось, что пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в граничащем с Россией и Китаем регионе Баян-Улгий на западе Монголии.
RT на русском 05:26
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Общество

В Тульской области число зараженных коронавирусом превысило семь тысяч

Три человека в возрасте от 66 до 82 лет с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области, общее количество летальных случаев возросло до 125, число выявленных заболевших превысило 7 тысяч, сообщает областное правительство.
РИА Новости вчера в 04:54
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Здоровье

Медики из Башкирии стали заслуженными врачами Карачаево-Черкесии

UfacityNews.ru вчера в 23:14
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Общество

Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ

Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК.
Якутия 24 вчера в 03:16
606
Происшествия

В Алтайском крае за сутки умерли семь пациентов с коронавирусом

Семь зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, один из них - от COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.
РИА Новости 03 июля в 06:17
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Экономика

Новую выплату в 12 тысяч рублей могут получить российские пенсионеры

Пенсионный фонд РФ сообщает о новой выплате для пенсионеров в размере до 12,7 тысячи рублей.
Evo-rus.com 01:36
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Общество

Элайджа Вуд записал видеообращение в поддержку Бабарико

Взгляд.ру 04:50
Политика

Путин поручил изменить природоохранный закон после ЧП в Норильске

Президент России Владимир Путин потребовал изменить закон "Об охране окружающей среды", чтобы в дальнейшем предотвратить ЧП, подобные случившемуся в Норильске.
ТАСС 03:49
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Автоспорт

Валуев объяснил отказ Квята встать на одно колено

Квят и еще пятеро других гонщиков отказались вставать на одно колено перед стартом первого этапа Гран-при "Формулы-1", который проходит в Австрии.
Газета.Ru вчера в 11:26
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Происшествия

В Австрии заявили, что убитый в Вене россиянин был выходцем из Чечни

Убитый в субботу, 4 июля, близ Вены российский гражданин являлся выходцем из Чечни, его звали Мартин Бек.
Газета.Ru 06:13
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Энергетика

Цены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 02:29
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Гаджеты

Обзор смартфона Oppo A52: долгожитель со стереозвуком

В середине июня компания Oppo объявила о старте продаж новой A-серии своих смартфонов в России.
Вести.Ru 04:20
Общество

Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 454 тыс. человек

В России после коронавируса выздоровели 454 329 пациентов, в том числе за последние сутки 3579 человек.
Известия 03:31
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Космос

Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab прошел неудачно

ПолитРоссия вчера в 03:42
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Игры

Улучшенные текстуры поверхности в новом трейлере масштабного мода HD Reworked Project для The Witcher 3

Srnsk 05:50
Кино

Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия

Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
Evo-rus.com вчера в 02:52
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Футбол

Федун может изменить полномочия гендиректора «Спартака» Цорна

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун может изменить полномочия генерального директора клуба Томаса Цорна, сообщает Sport24.
Газета.Ru 04:20
Общество

Село Балаковского района будет закрыто на карантин из-за коронавируса

Готовятся документы для принятия решения о закрытии на карантин села Новополеводино Балаковского района.
КП - Саратов 05:30
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Финансы

Курс евро превысил 81 рубль впервые с 6 мая

Курс евро в понедельник впервые с 6 мая превысил отметку в 81 рубль, курс доллара впервые с 22 мая вырос выше 72 рублей.
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Наука

Российские ученые обнаружили новый физический эффект

Специалисты, представляющие Санкт-Петербургский политехнический университет, пришли к выводу, что амплитуда механических колебаний объекта может увеличиваться без постоянного внешнего воздействия на него.
Московский Комсомолец 05:04
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Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
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Изображения «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые

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Футбол

Удар молнии по вратарю на подмосковном стадионе попал на видео

Вести.Ru 05:34
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Религия

Митрополит обвинил опального священника с судимостью во лжи ради получения сана

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил открытое письмо опальному лишенному сана священнику Сергию (Николаю Романову), в котором рассказал, как тот скрыл от Русской православной церкви свою судимость ради получения сана.
Lenta.ru 04:35
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
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