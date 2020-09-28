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Газета.Ru
Газета.Ru 

Эксперт рассказал, кому полагается двойная пенсия

Получать две пенсии могут военные, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы погибших военнослужащих, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнёры" Надежда Ермолаева. Ермолаева отметила, что описанные в законе случаи, как правило, затрагивают военных.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

Аналогичные правила действуют и в отношении ветеранов Великой Отечественной войны или граждан, награждённых знаком "Жителю блокадного Ленинграда": они также могут получить и пенсию по инвалидности, и страховую пенсию по старости.
ПРАЙМ20:02
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Российская газета

Эксперты объяснили, кому положены две пенсии

Российская газета01:26
РЕН ТВ

Юрист рассказала, кому в России положены двойные пенсии

РЕН ТВ21:57
News.ru

Названы категории россиян с правом получения второй пенсии

News.ru20:42
Life.ru

Адвокат рассказала, кто может получать вторую пенсию

Life.ru20:47
Lenta.ru

Россиянам назвали условия для получения второй пенсии

Lenta.ru20:40
РИА Новости

Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

РИА Новости20:02
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

ПРАЙМ20:02

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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Упавшая бабушка пролежала на полу в больнице в Уфе несколько часов

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Kursk.comвчера в 13:31
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Система страхования вкладов расширилась

Страхование распространяется на потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, религиозные организации, благотворительные фонды, некоммерческие организации – исполнители общественно полезных услуг.
Приазовские степивчера в 03:17