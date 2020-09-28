Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия
На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия
Аналогичные правила действуют и в отношении ветеранов Великой Отечественной войны или граждан, награждённых знаком "Жителю блокадного Ленинграда": они также могут получить и пенсию по инвалидности, и страховую пенсию по старости.
ПРАЙМ20:02
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