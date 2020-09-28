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РИА Новости
РИА Новости

Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

Аналогичные правила действуют и в отношении ветеранов Великой Отечественной войны или граждан, награждённых знаком "Жителю блокадного Ленинграда": они также могут получить и пенсию по инвалидности, и страховую пенсию по старости.
ПРАЙМ20:02
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Российская газета

Эксперты объяснили, кому положены две пенсии

Российская газета01:26
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Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

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Адвокат рассказала, кто может получать вторую пенсию

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Названы категории россиян с правом получения второй пенсии

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Россиянам назвали условия для получения второй пенсии

Lenta.ru20:40
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Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

РИА Новости20:02
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Юрист рассказала, кому в России положены двойные пенсии

РЕН ТВ21:57

Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией

«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, доставлен с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении.
RT на русском03:27
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Пропавшую в Свердловской области трехлетнюю девочку нашли мертвой

Пропавшую в селе Покровское Свердловской области 3-летнюю девочку нашли мертвой, проводится доследственная проверка, сообщил журналистам в понедельник руководитель следственного отдела по городу Каменск-Уральский областного СУСК РФ Андрей Первушин.
РИА Новости04:28
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Суд в США временно заблокировал запрет на скачивание TikTok

Отмечается, что судья Карл Николс удовлетворил просьбу владельцев TikTok о введении временного судебного запрета на вступление в силу решения о запрете на скачивание приложения, но при этом пока отклонил прошение о введении аналогичного запрета относительно решения властей об ограничении работы соцсети в стране с 12 ноября.
Известия21:34
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Мосгорсуд закрыл уголовное дело прокурора об избиении полицейского

При рассмотрении апелляции Мосгорсуд отменил приговор районного суда, прекратил уголовное дело Мыльникова и назначил ему "меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 150 000 рублей".
Интерфакс03:50
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«Русофильство - это национальная судьба»: в Болгарии призывают дружить и с Россией, и с США

Болгария, находящаяся на перекрестке между Востоком и Западом, сможет воспользоваться своим стратегически важным расположением, и стать страной, которую уважают даже сильные, страной, которой не командуют - подводит итог издание.
Военное обозрение01:32
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