Москва, 25 сентября 2020, 16:05 — REGNUM Сделка Тинькофф и Яндекса — редкий для рынка случай справедливого «win-win», когда обе стороны одинаково заинтересованы в партнерстве и обладают крайне сильными, сопоставимыми позициями каждый в своем сегменте.