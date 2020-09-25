Эксперт рассказал, кто выигрывает от слияния «Яндекса» и TCS Group
Москва, 25 сентября 2020, 16:05 — REGNUM Сделка Тинькофф и Яндекса — редкий для рынка случай справедливого «win-win», когда обе стороны одинаково заинтересованы в партнерстве и обладают крайне сильными, сопоставимыми позициями каждый в своем сегменте.В источнике
Подробнее о событии
Сделка за малым: от экосистемы «Яндекса» и «Тинькофф» ждут прибыли в $1,1 млрд
Известия23 сентября в 17:01
Вступаем в эпоху экосистем. Как «Яндекс» и Тинькофф Банк будут конкурировать со Сбером
ТАСС24 сентября в 11:30