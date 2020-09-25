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REGNUM
REGNUM

Эксперт рассказал, кто выигрывает от слияния «Яндекса» и TCS Group

Москва, 25 сентября 2020, 16:05 — REGNUM Сделка Тинькофф и Яндекса — редкий для рынка случай справедливого «win-win», когда обе стороны одинаково заинтересованы в партнерстве и обладают крайне сильными, сопоставимыми позициями каждый в своем сегменте.В источнике
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REGNUM

Цена — самое интересное в сделке «Яндекса» и «Тинькофф банка»

REGNUM25 сентября в 10:57
Известия

Сделка за малым: от экосистемы «Яндекса» и «Тинькофф» ждут прибыли в $1,1 млрд

Известия23 сентября в 17:01
РЕН ТВ

Экосистема «Яндекса» и «Тинькофф» принесет миллиардную прибыль

РЕН ТВ23 сентября в 20:59
Коммерсантъ

Общая капитализация «Яндекса» и TCS Group выросла на $2 млрд

Коммерсантъ23 сентября в 18:59
РБК

Общая стоимость «Яндекса» и «Тинькофф» выросла на $2 млрд

РБК23 сентября в 18:13
Ведомости

Цифровое крепостничество

Ведомости23 сентября в 17:29
ТАСС

Вступаем в эпоху экосистем. Как «Яндекс» и Тинькофф Банк будут конкурировать со Сбером

ТАСС24 сентября в 11:30

Стандартный тест может предсказать риск смерти от коронавируса

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля (Massachusetts General Hospital) установили, что определить, какие зараженные коронавирусом пациенты имеют самые высокие риски течения COVID-19 и летального исхода, можно благодаря обычному клиническому анализу крови.
Live2426 сентября в 08:48
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Где в Самарской области за сутки выявили 110 заболевших коронавирусом

По 3 случая заражения подтвердили в Приволжском и Большечерниговском районах, по 2 – в Хворостянском, Пестравском, Безенчукском районах и Сызрани, по 1 – в Челно-Вершинском, Похвистневском, Нефтегорском районах и Октябрьске.
Evo-rus.com26 сентября в 14:57
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Ольга Бузова стала «Мистером Х» на шоу «Битва экстрасенсов»

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова приняла участие в шоу «Битва экстрасенсов» в качестве «Мистера Х». Ясновидящие рассказали всю правду об отношениях звезды с российским рэпером Давидом Манукяном, известным под псевдонимом Дава.
ToDay News Ufa26 сентября в 09:04
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ВВС США не смогли повторить авиационный трюк российского пилота

Ранее в YouTube появился видеоролик, на котором можно увидеть, как принадлежащий США истребитель F-15 Eagle намеревается повторить трюк российского Су-30СМ. Российский пилот осуществил трюк еще в 2017 году над сирийским небом.
Evo-rus.comвчера в 13:22
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