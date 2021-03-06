Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперт рассказал, нужно ли платить «налог для богатых» при продаже квартиры

Специалист по налогообложению компании "Авахо" Станислав Манжиевский рассказал, нужно ли платить "налог для богатых" при продаже квартиры. Об этом пишет "Российская газета". В России с 1 января 2021 года доходы свыше 5 млн рублей облагаются НДФЛ по увеличенной ставке 15%.В источнике
Газета.Ru
Рамблер
Экономика сегодня
МИР 24
Российская газета
News.ru
ПРАЙМ
Русская Планета
Стерлеград
ФАН
SM News
ПолитРоссия
URA.Ru
Evo-rus.com
iReactor
Live24
SakhalinMedia.ru
С чего всё началось

Эксперт рассказал, нужно ли платить «налог для богатых» после продажи жилья

С 1 января 2021 года действительно действует "налог для богатых" - доходы свыше 5 млн рублей облагаются НДФЛ по увеличенной ставке 15%. Однако тем, кто собирается продавать жилье, волноваться не следует - новые правила не распространяются на доходы от продажи недвижимого имущества.
Российская газетавчера в 21:00
Подробнее о событии

Россиянам сказали, нужно ли платить «налог для богатых» от продажи жилья

ПРАЙМвчера в 06:47

Эксперт рассказал, нужно ли платить «налог для богатых» при продаже квартиры

Газета.Ruвчера в 00:59

Продавшим квартиру россиянам не придется платить «налог для богатых»

ФАНвчера в 00:41

Эксперт по налогообложению рассказал, нужно ли платить «налог для богатых» после продажи жилья

Live24вчера в 00:25

«Налог для богатых» не коснется сделок с недвижимостью

Экономика сегоднявчера в 00:19

Аналитик: нужно ли платить «налог для богатых» от продажи квартир

URA.Ruвчера в 21:45

Эксперт рассказал, нужно ли платить «налог для богатых» после продажи жилья

Российская газетавчера в 21:00
Интересное

Шутки Павла Воли про «дворец Путина» вырезали из эфира программы Comedy Club

Ранее с YouTube-канала была удалена пародия на Владимира Соловьёва, Дмитрия Киселёва, Артёма Шейнина и Ольгу Скабееву В прошлую пятницу, 26 февраля, в эфире телеканала ТНТ был показан первый выпуск шоу «Comedy Club» в 2021 году.
Центральная Служба Новостейвчера в 10:27

Постпред России в Вене рассказал о заинтересованности дипломатов в российских вакцинах

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что многие члены дипкорпуса в Вене и международных организаций выражают заинтересованность в вакцинации российскими препаратами.
RT на русском22:09