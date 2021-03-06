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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперт рассказал, нужно ли платить «налог для богатых» при продаже квартиры

Специалист по налогообложению компании "Авахо" Станислав Манжиевский рассказал, нужно ли платить "налог для богатых" при продаже квартиры. Об этом пишет "Российская газета". В России с 1 января 2021 года доходы свыше 5 млн рублей облагаются НДФЛ по увеличенной ставке 15%.В источнике
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С чего всё началось

Эксперт рассказал, нужно ли платить «налог для богатых» после продажи жилья

С 1 января 2021 года действительно действует "налог для богатых" - доходы свыше 5 млн рублей облагаются НДФЛ по увеличенной ставке 15%. Однако тем, кто собирается продавать жилье, волноваться не следует - новые правила не распространяются на доходы от продажи недвижимого имущества.
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