Специалист по налогообложению компании "Авахо" Станислав Манжиевский рассказал, нужно ли платить "налог для богатых" при продаже квартиры. Об этом пишет "Российская газета". В России с 1 января 2021 года доходы свыше 5 млн рублей облагаются НДФЛ по увеличенной ставке 15%.

С чего всё началось Эксперт рассказал, нужно ли платить «налог для богатых» после продажи жилья С 1 января 2021 года действительно действует "налог для богатых" - доходы свыше 5 млн рублей облагаются НДФЛ по увеличенной ставке 15%. Однако тем, кто собирается продавать жилье, волноваться не следует - новые правила не распространяются на доходы от продажи недвижимого имущества. Российская газета 21:00