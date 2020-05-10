Общество
ИзвестияЭксперт рассказал о действиях при утечке данных в Сеть
Во время пандемии коронавирусной инфекции многие люди работают из дома, поэтому особо остро встает проблема утечки персональных данных. Что следует делать в такой ситуации, рассказал управляющий партнер юридической группы Novator Вячеслав Косаков в интервью агентству «Прайм».
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Если есть информация о том, что персональные данные использовали для совершения преступления, необходимо обратиться в правоохранительные органы.ПРАЙМвчера в 19:02
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Здоровье
Главный инфекционист США ушел на 14-дневную самоизоляцию
По данным телекомпании, главный американский инфекционист принял решение о соблюдении 14-дневного карантина после того, как в пятницу заражение новым коронавирусом было выявлено у сотрудницы пресс-службы вице-президента США Майкла Пенса.
ТАСС 01:05
Общество
Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:38
Политика
В Венесуэле двух граждан США арестовали за попытку вторжения
Каракас, 10 мая 2020, 07:58 — REGNUM Решение заключить под стражу двух граждан США, задержанных ранее в Венесуэле после попытки морского вторжения в страну, принял венесуэльский суд по делам, связанным с терроризмом, 9 мая сообщается на сайте Верховного суда Боливарианской республики.
REGNUM 00:58
Единоборства
Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249
Ранее ГЛАС сообщал о том, что бой Вердума и Олейника могут отменить.
ГЛАС.RU вчера в 22:33
Общество
В Москве проведут тесты на коронавирус по крови
В Москве проведут тесты на коронавирус на основе анализа венозной крови.
Lenta.ru 08 мая в 16:47
Политика
Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом
Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:12
Единоборства
Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249
Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в главном бою в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 и завоевал временный чемпионский пояс в легком весе.
Газета.Ru 01:08
Хоккей
Гретцки и Лемье назвали финал Кубка Канады — 1987 против СССР лучшей серией в истории
Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и бывший хоккеист сборной Канады Уэйн Гретцки признался, что считает лучшей серией в своей жизни финал Кубка Канады 1987 года.
Sport24.ru 08 мая в 10:59
Музыка
Клип на новую песню Little Big набрал более 11 миллионов просмотров
YouTube Российская группа Little Big, которая должна была представить страну на конкурсе Eurovision-2020, отмененном из-за коронавируса, вчера представила клип на новую композицию под названием Hypnodancer.
РЕН ТВ 00:50
Происшествия
Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома
Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета вчера в 13:21
Общество
ВВС США заявили о взрыве бака российской ракеты в космосе
РИА Новости вчера в 16:49
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 08 мая в 16:39
Экономика
Reuters сообщило о планах Mazda взять кредит на $2,8 млрд
Японская компания Mazda Motor Corp. запросила кредиты на общую сумму около 300 млрд иен ($2,8 млрд) у трех крупных банков Японии и других кредитных организаций для преодоления последствий эпидемии коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Коммерсантъ вчера в 13:32
Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
Общество
Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы
Ранее российские пользователи Facebook жаловались, что служба безопасности социальной сети закрывала доступ к публикациям с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» из-за нарушений нормы сообщества «в отношении опасных людей и организаций».
Ведомости вчера в 15:17
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
Общество
Названы главные ошибки при ношении маски
Некоторые люди неправильно носят, а главное — надевают и снимают медицинские маски, рассказал "Аргументам и фактам" отоларинголог Владимир Зайцев.
РИА Новости 07 мая в 10:16
Общество
Бурятия продлила режим самоизоляции до 31 мая
Власти Бурятии продлили ограничительные мероприятия из-за пандемии коронавируса до 31 мая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Газета.Ru вчера в 23:13
Авто
АвтоВАЗ снова поднимет цены на автомобили Lada
О предыдущем повышении цен на автомобили LADA (тоже на 1%) «Автоновости дня» сообщали 1 апреля.
Автоновости дня вчера в 03:35
Общество
Дистанционное обучение в российских вузах продлится после 12 мая
Обучение в подведомственных Минобрнауки РФ в вузах будет продолжено в дистанционном формате после 12 мая.
Росбалт 08 мая в 14:09
Космос
Марсоход «Настойчивость» подготовлен для запуска
AstroNews.ru 08 мая в 13:17
Общество
Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в регионах России
Метеорологи предупредили об угрозе почвенной засухи в ряде регионов.
Рифей-Пермь 08 мая в 02:10
Политика
Зеленского попросили перестать вмешиваться в дела России
Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет попросил президента Украины Владимира Зеленского перестать вмешиваться в дела России.
Lenta.ru вчера в 17:19
Происшествия
«Окна разбиты при штурме»: женщину в Калининграде задержали за репост
Сообщение Штаба Навального в Калининграде о действиях силовиков против жительницы города Людмилы Стеч нуждается, конечно, в проверке.
Московский Комсомолец вчера в 11:09
Шоу-бизнес
Стало известно, где поселились в США принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл вместе с годовалым сыном Арчи поселились в США на вилле стоимостью 14,5 миллиона фунтов стерлингов, принадлежащей 50-летнему голливудскому магнату Тайлеру Перри, сообщает Daily Mail.
Пятый канал 08 мая в 22:35
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
РИА Новости вчера в 04:32
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Вукоевич подтвердил, что был задержан полицией
Бывший футболист московского "Спартака" Огнен Вукоевич подтвердил, что был задержан полицией Загреба за угрозы жене и родственникам, и попросил СМИ дать ему возможность самому разобраться с проблемами.
РИА Новости вчера в 16:12
Армия и оружие
Путин рассказал о планах по укреплению всех видов войск
Россия при любых обстоятельствах реализует планы по перевооружению, заявил президент Владимир Путин в поздравлении выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днем Победы, а также с завершением учебы, опубликованном на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 18:04