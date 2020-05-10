Если есть информация о том, что персональные данные использовали для совершения преступления, необходимо обратиться в правоохранительные органы.

с чего всё началось

Во время пандемии коронавирусной инфекции многие люди работают из дома, поэтому особо остро встает проблема утечки персональных данных. Что следует делать в такой ситуации, рассказал управляющий партнер юридической группы Novator Вячеслав Косаков в интервью агентству «Прайм».

Эксперт рассказал о действиях при утечке данных в Сеть

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