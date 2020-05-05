Российские власти подготовили новые штрафы для автовладельцев, среди которых — за нанесение ущерба городской инфраструктуре, нарушение режима тишины и опасную езду. Об этом рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.

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Новые штрафы для автовладельцев подготовили в правительстве России. Среди них — за нанесение ущерба городской инфраструктуре, нарушение режима тишины и опасную езду. Об этом рассказал в интервью агентству «Прайм» автомобильный эксперт Егор Васильев.

Эксперт рассказал о новых штрафах для водителей

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