Общество
ИзвестияЭксперт рассказал о новых штрафах для водителей
Новые штрафы для автовладельцев подготовили в правительстве России. Среди них — за нанесение ущерба городской инфраструктуре, нарушение режима тишины и опасную езду. Об этом рассказал в интервью агентству «Прайм» автомобильный эксперт Егор Васильев.
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Российские власти подготовили новые штрафы для автовладельцев, среди которых — за нанесение ущерба городской инфраструктуре, нарушение режима тишины и опасную езду. Об этом рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.ПРАЙМвчера в 19:09
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Нарушение тишины и опасная езда: в России подготовили новые штрафы для водителей
ТК Звездавчера в 20:16
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:42, Ашберн
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