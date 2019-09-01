Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский в беседе с «Российской газетой» рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро.

Эксперт рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро

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