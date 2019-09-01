Финансы

RT на русскомRT на русскомЭксперт рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро

Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский в беседе с «Российской газетой» рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро.
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Эксперт рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро

RT на русском13 сентября в 09:22

Эксперт дал прогноз по курсу рубля к доллару и евро

Актуальные Новости02:35

Рублю прочат новое укрепление к доллару и евро в ближайшие дни

Дни2400:37
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья

Регион online 13 сентября в 09:00
Шоу-бизнес

Мать и муж Заворотнюк прибыли в больницу

Создатель и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 14 сентября написал, что молится за здоровье Заворотнюк.
Мойка78 вчера в 18:35
Общество

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат

Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Происшествия

Парашют с россиянами оторвался от катера в Турции

Известия вчера в 19:22
Энергетика

Акции в Саудовской Аравии упали после атаки дронов на НПЗ

Ответственность за атаки взяли на себя повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах».
РБК 05:28
Здоровье

Кофе и молоко помогают снизить риск онкологических заболеваний

Еда с высоким содержанием клетчатки, молоко и молочные продукты, жирная рыба и кофе снижают риск развития рака кишечника.
МонаВиста 13 сентября в 14:22
Происшествия

Заключенного убили в колонии в Курганской области

Заключенного убили в в исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области.
Газета.Ru 04:34
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 13 сентября в 05:33
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости вчера в 19:41
Фигурное катание

Щербакова победила на турнире в Италии, опередив Туктамышеву

Хорошие новости вчера в 14:56
Происшествия

Приговоренный к расстрелу россиянин зарезал росгвардейца

Предполагаемым убийцей 23-летнего сотрудника Росгвардии в Южно-Сахалинске (Сахалинская область) оказался 51-летний уроженец Сызрани, которого в 1995 году приговорили к смертной казни.
Lenta.ru 04:37
Происшествия

В Армении при нападении медведя погиб польский турист

Польский турист погиб в субботу в Армении в результате нападения медведя при восхождении на гору Арагац, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
РИА Новости вчера в 13:34
Армия и оружие

Минобороны Турции заявило об окончании второго этапа поставок С-400

RT на русском 06:33
Происшествия

В Башкирии 17-летнюю девушку задержали за убийство 7-летней сестры

По данным ведомства, произошло убийство 13 сентября. Семилетняя девочка мешала старшей сестре делать уроки, капризничала.
Российская газета 04:31
Наука

Ученые MIT случайно создали самый черный на сегодня материал в мире

Evo-rus.com 13 сентября в 11:40
Политика

В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Наука

Учёные нашли способ добывать энергию из холода

Учёные, работающие в Лос-Анджелесе и в Стэндфордском университете, нашли способ добывать энергию из самого настоящего холода.
HotGeo 06:42
Теннис

Надаль считает Медведева лучшим теннисистом нового поколения

Испанский теннисист Рафаэль Надаль считает, что россиянин Даниил Медведев является лучшим теннисистом молодого поколения на данный момент.
Sport24.ru 06:54
Общество

В Кемерове на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли Парк Ангелов

Сегодня в Кемерове открылся сквер, построенный на месте ТРЦ "Зимняя вишня", где 25 марта 2018 года при пожаре погибло 60 человек.
Российская газета 06:21
Политика

Премьер Украины назвал лучший ответ России со стороны Киева

Украина в ответ на «российскую агрессию» намерена продемонстрировать России свой успех.
URA.Ru вчера в 11:44
Политика

В Совфеде оценили слова Турчинова о препятствии для войны с Россией

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что Украина не может объявить войну России из-за того, что у той есть ядерное оружие.
RT на русском 13 сентября в 14:05
Политика

Чемезов не исключил ребрендинга Superjet

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов допускает возможность смены названия самолета Superjet 100. Об этом он рассказал в интервью РБК.
РИА Новости 04:20
Шоу-бизнес

Киркоров спел на свадьбе Собчак

Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
REGNUM 13 сентября в 18:29
Культура

Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru вчера в 04:47
Игры

Call of Duty: Modern Warfare не выпустят в PS Store из-за Sony

Компания Activision не выпустит Call of Duty: Modern Warfare в PS Store по вине Sony.
Актуальные Новости 13 сентября в 18:07
Общество

Скончался академик Виктор Ивантер

Виктор Викторович Ивантер, один из самых известных специалистов по макроэкономике в России, скоропостижно скончался в воскресенье, 15 сентября.
Российская газета 05:56
Политика

Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря

Коммерсантъ вчера в 05:07
Авто

Ford закрывает продажи автомобилей в РФ

Продажи автомобилей Ford пошли на спад из-за того, что компания покидает российский рынок.
iReactor 04:25
Политика

В МИД ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса

Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:30
Общество

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
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