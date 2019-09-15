Финансы

RT на русскомRT на русскомЭксперт рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро

Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский в беседе с «Российской газетой» рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро.
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Эксперт рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро

RT на русском13 сентября в 09:22

Эксперт: Время дорогого доллара на исходе

Российская газетавчера в 23:00

Рублю прочат новое укрепление к доллару и евро в ближайшие дни

Дни2400:37
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Футбол

«Спартак» проиграл «Уралу» в матче РПЛ

Московский «Спартак» проиграл екатеринбургскому «Уралу» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 11:39
Шоу-бизнес

Супруг и мать Анастасии Заворотнюк приехали в больницу

13 сентября СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга.
Известия вчера в 15:49
Политика

Глава МИД Украины исключил амнистию участников конфликта в Донбассе

Киев не рассматривает возможность предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе.
РБК вчера в 17:23
Армия и оружие

ЦРУ рассекретило документы об использовании животных для шпионажа

Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных для шпионажа против Советского Союза.
Вести.Ru вчера в 22:12
Хоккей

НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС вчера в 10:12
Происшествия

Из родового имения Уинстона Черчилля украли золотой унитаз

Интерфакс вчера в 08:45
Политика

Депутат Госдумы оценил предложение соединить Балтийское и Черное моря

Бальбек предположил, что если таким образом Киев хочет показать свою работоспособность, то это никто не оценит.
Известия вчера в 13:39
Игры

В первый день после релиза Borderlands 3 установил рекорд серии на ПК

В первый день после релиза Borderlands 3 на ПК пиковое значение уникальных игроков в два раза превысило тот же показатель предыдущей части серии за все время.
CyberSport.ru вчера в 11:27
Космос

Самого опытного российского космонавта отстранили от работы

Lenta.ru вчера в 22:52
Волейбол

Волейболисты сборной России переиграли Северную Македонию в матче ЧЕ

Волейболисты сборной России обыграли команду Северной Македонии в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит во Франции, Словении, Бельгии, Нидерландах.
РИА Новости вчера в 13:30
Энергетика

Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов

Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:25
Единоборства

ММА. Гэтжи нокаутировал Серроне, Крылов проиграл Тейшейре

This time, the lamb is Donald "Cowboy" Cerrone. pic.twitter.com/VgYzlXBHge — Kyle Johnson (@VonPreux) 15 сентября 2019 г. Во втором по значимости бою канадского турнира российский полутяжеловес Никита Крылов вышел против бразильца Гловера Тейшейры.
Вести.Ru 00:15
Шоу-бизнес

Анонсировано заявление Анастасии Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк, расскажет о своем здоровье в эфире одного из федеральных телеканалов.
NewsFrol 13 сентября в 09:27
Космос

Российский астроном открыл первую в мире межзвездную комету

Небесному телу присвоено обозначение C/2019 Q4 (Borisov) в честь открывшего его астронома.
Дилетант 12 сентября в 10:36
Шоу-бизнес

Вера Алентова вышла в свет после слухов о пластике

StarHit.ru вчера в 02:00
Армия и оружие

В Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США

Экспедиционный транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США вошел в акваторию Черного моря, сообщил ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через пролив Босфор.
РИА Новости вчера в 23:41
Транспорт

Медведев утвердил параметры платного участка ЦКАД

Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от пересечения с федеральной трассой М-10 «Россия» до пересечения с дорогой федерального значения А-130 Москва – Малоярославец станет платным.
Ведомости 13 сентября в 13:28
Армия и оружие

NI назвал российское оружие, способное «покорить весь мир»

Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.
РИА Новости вчера в 09:11
Гаджеты

Xiaomi опубликовала тизер новых телевизоров Mi TV Pro

Ранее в Сети появилась информация о том, что китайский производитель Xiaomi готовит к выпуску шесть новых моделей телевизоров.
UfaTime.ru вчера в 07:49
Политика

Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal

Министр энергетики РФ Александр Новак в четверг, 12 сентября, в эфире телеканала «Россия-24» прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal.
Пятый канал 12 сентября в 13:50
Авто

Во Франкфурте проходит один из крупнейших автомобильных салонов

Ведущие мировые автопроизводители представили во Франкфурте-на-Майне свои последние разработки.
RT на русском 13 сентября в 03:22
Здоровье

Нейрохирург назвал симптомы рака головного мозга

Хроническая головная боль, прогрессирующее падение зрения, онемение конечностей могут быть признаками рака головного мозга и поводом для обращения к специалистам.
БИЗНЕС Online вчера в 16:50
Футбол

«Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства

В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
Вести.Ru 00:50
Происшествия

Парашют с россиянами оторвался от катера в Турции

Известия вчера в 19:22
Шоу-бизнес

Свадебный катафалк Собчак и Богомолова заинтересовал ГИБДД

Видеозапись со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова стала предметом изучения в Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД).
Труд 13 сентября в 09:54
Гаджеты

Sony представила 8К-телевизоры за шесть млн рублей

iReactor 13 сентября в 18:43
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян вернула популярный тренд из 2000-х

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст вернула в моду популярную в 2000-х годах вещь.
Lenta.ru 12 сентября в 17:48
Кино

Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав своего «Отряда самоубийц»

Режиссёр Джеймс Ганн у себя в твиттере опубликовал актёрский состав своей версии «Отряда самоубийц».
Мир фантастики вчера в 03:27
Происшествия

Полиция Нью-Йорка задержала 76 протестующих у магазина Microsoft

Полиция Нью-Йорка задержала у магазина корпорации Microsoft за блокировку движения на Манхэттене 76 протестующих, включая 50 женщин.
РБК 00:32
Шоу-бизнес

Иван Ургант высмеял пьяное выступление Димы Билана в Самаре

Пятый канал 12 сентября в 15:11
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