Финансы
RT на русскомЭксперт рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро
Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский в беседе с «Российской газетой» рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро.
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Футбол
«Спартак» проиграл «Уралу» в матче РПЛ
Московский «Спартак» проиграл екатеринбургскому «Уралу» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 11:39
Шоу-бизнес
Супруг и мать Анастасии Заворотнюк приехали в больницу
13 сентября СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга.
Известия вчера в 15:49
Политика
Глава МИД Украины исключил амнистию участников конфликта в Донбассе
Киев не рассматривает возможность предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе.
РБК вчера в 17:23
Армия и оружие
ЦРУ рассекретило документы об использовании животных для шпионажа
Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных для шпионажа против Советского Союза.
Вести.Ru вчера в 22:12
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС вчера в 10:12
Происшествия
Из родового имения Уинстона Черчилля украли золотой унитаз
Интерфакс вчера в 08:45
Политика
Депутат Госдумы оценил предложение соединить Балтийское и Черное моря
Бальбек предположил, что если таким образом Киев хочет показать свою работоспособность, то это никто не оценит.
Известия вчера в 13:39
Игры
В первый день после релиза Borderlands 3 установил рекорд серии на ПК
В первый день после релиза Borderlands 3 на ПК пиковое значение уникальных игроков в два раза превысило тот же показатель предыдущей части серии за все время.
CyberSport.ru вчера в 11:27
Космос
Самого опытного российского космонавта отстранили от работы
Lenta.ru вчера в 22:52
Волейбол
Волейболисты сборной России переиграли Северную Македонию в матче ЧЕ
Волейболисты сборной России обыграли команду Северной Македонии в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит во Франции, Словении, Бельгии, Нидерландах.
РИА Новости вчера в 13:30
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов
Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:25
Единоборства
ММА. Гэтжи нокаутировал Серроне, Крылов проиграл Тейшейре
This time, the lamb is Donald "Cowboy" Cerrone. pic.twitter.com/VgYzlXBHge — Kyle Johnson (@VonPreux) 15 сентября 2019 г. Во втором по значимости бою канадского турнира российский полутяжеловес Никита Крылов вышел против бразильца Гловера Тейшейры.
Вести.Ru 00:15
Шоу-бизнес
Анонсировано заявление Анастасии Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк, расскажет о своем здоровье в эфире одного из федеральных телеканалов.
NewsFrol 13 сентября в 09:27
Космос
Российский астроном открыл первую в мире межзвездную комету
Небесному телу присвоено обозначение C/2019 Q4 (Borisov) в честь открывшего его астронома.
Дилетант 12 сентября в 10:36
Шоу-бизнес
Вера Алентова вышла в свет после слухов о пластике
StarHit.ru вчера в 02:00
Армия и оружие
В Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США
Экспедиционный транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США вошел в акваторию Черного моря, сообщил ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через пролив Босфор.
РИА Новости вчера в 23:41
Транспорт
Медведев утвердил параметры платного участка ЦКАД
Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от пересечения с федеральной трассой М-10 «Россия» до пересечения с дорогой федерального значения А-130 Москва – Малоярославец станет платным.
Ведомости 13 сентября в 13:28
Армия и оружие
NI назвал российское оружие, способное «покорить весь мир»
Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.
РИА Новости вчера в 09:11
Гаджеты
Xiaomi опубликовала тизер новых телевизоров Mi TV Pro
Ранее в Сети появилась информация о том, что китайский производитель Xiaomi готовит к выпуску шесть новых моделей телевизоров.
UfaTime.ru вчера в 07:49
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Министр энергетики РФ Александр Новак в четверг, 12 сентября, в эфире телеканала «Россия-24» прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal.
Пятый канал 12 сентября в 13:50
Авто
Во Франкфурте проходит один из крупнейших автомобильных салонов
Ведущие мировые автопроизводители представили во Франкфурте-на-Майне свои последние разработки.
RT на русском 13 сентября в 03:22
Здоровье
Нейрохирург назвал симптомы рака головного мозга
Хроническая головная боль, прогрессирующее падение зрения, онемение конечностей могут быть признаками рака головного мозга и поводом для обращения к специалистам.
БИЗНЕС Online вчера в 16:50
Футбол
«Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства
В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
Вести.Ru 00:50
Происшествия
Парашют с россиянами оторвался от катера в Турции
Известия вчера в 19:22
Шоу-бизнес
Свадебный катафалк Собчак и Богомолова заинтересовал ГИБДД
Видеозапись со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова стала предметом изучения в Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД).
Труд 13 сентября в 09:54
Гаджеты
Sony представила 8К-телевизоры за шесть млн рублей
iReactor 13 сентября в 18:43
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян вернула популярный тренд из 2000-х
Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст вернула в моду популярную в 2000-х годах вещь.
Lenta.ru 12 сентября в 17:48
Кино
Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав своего «Отряда самоубийц»
Режиссёр Джеймс Ганн у себя в твиттере опубликовал актёрский состав своей версии «Отряда самоубийц».
Мир фантастики вчера в 03:27
Происшествия
Полиция Нью-Йорка задержала 76 протестующих у магазина Microsoft
Полиция Нью-Йорка задержала у магазина корпорации Microsoft за блокировку движения на Манхэттене 76 протестующих, включая 50 женщин.
РБК 00:32
Шоу-бизнес
Иван Ургант высмеял пьяное выступление Димы Билана в Самаре
Пятый канал 12 сентября в 15:11