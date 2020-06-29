Технологии
ИзвестияЭксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне
Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
Читать в источнике
Оценить30
с чего всё началось
Работа служб геолокации на современных смартфонах – привычная рутина, на которую многие не обращают внимания.ПРАЙМвчера в 19:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Общество
В России предложили новые меры поддержки родителей детей-инвалидов
В России могут заработать новые меры поддержки для родителей детей-инвалидов.
ТК Звезда вчера в 23:44
Технологии
Соцсеть TikTok заподозрили в слежке за пользователями
Пользователь отмечает, что ни одно из приложений других соцсетей не собирает такое количество сведений, сколько это делает TikTok.
Экономика сегодня вчера в 22:52
Здоровье
Диетолог рассказала о связи между шашлыком и развитием рака
Употребление в пищу шашлыка может стать одним из факторов развития онкологических заболеваний, рассказала диетолог Марина Макиша.
Вечерняя Москва вчера в 19:23
Политика
WP сообщила о гибели военных США из-за «сговора» России и талибов
Ранее 27 июня The New York Times (NYT), ссылаясь на источники, сообщила, что разведка США несколько месяцев назад пришла к выводу, что Россия предлагала связанным с «Талибаном» боевикам награду за убийство американских служащих.
РБК вчера в 23:33
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Футбол
Черчесов назвал лучшего вратаря России после Акинфеева
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» назвал первого голкипера национальной команды после вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который завершил карьеру в сборной.
Metaratings вчера в 13:42
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
Политика
Трамп назвал причину исключения России из G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за ее побед на внешнеполитической арене.
РИА Новости вчера в 14:38
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия вчера в 23:30
Политика
Путин рассказал, почему никогда не полетит одним самолетом с премьером
РЕН ТВ вчера в 10:43
Авто
«АвтоВАЗ» не справляется с выпуском Lada Xray
Совсем недавно сообщалось о том, что хэтчбек Lada Xray планируется снять с производства, из-за плохого спроса.
32CARS.ru вчера в 15:17
Общество
Автостраховщики запустили новую электронную базу данных ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) 28 июня запустил новую автоматизированную информационную систему ОСАГО, которая позволит централизованно хранить и обрабатывать информацию о полисах.
РБК 27 июня в 17:02
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
Vprognoze.ru 27 июня в 12:10
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Ожидается, что уже завтра начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
The GEEK вчера в 09:35
Авто
В продаже появилась редчайшая Волга за 1,5 млн рублей
На сайте Auto.ru выставили на продажу очень редкую вариацию «Волги» - ГАЗ-3111.
SpeedMe вчера в 07:40
Происшествия
На Алтае при взрыве газа в доме погибла женщина
РБК вчера в 22:20
Наука
В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения
Крупнейший город цивилизации майя мог быть брошен из-за ртути в резервуарах с водой, считают ученые Университета Цинциннати.
Сайт интересных новостей 27 июня в 06:09
Шоу-бизнес
Шнуров написал стих об избиении Собчак в монастыре
Музыкант Сергей Шнуров написал юмористический стих о нападении на телеведущую Ксению Собчак и ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре.
Газета.Ru вчера в 11:21
Авто
В России приостановлена продажа Kia Seltos из-за дефекта руля
Как сообщает издание speedme.ru со ссылкой на представителей «Киа Селтос Клуб», KIA Motors сообщила официальным российским дилерам о необходимости приостановить продажи Kia Seltos в исполнении Classic, Comfort, Luxe и Style.
32CARS.ru 27 июня в 14:52
Общество
Себестоимость ракеты «Ангара» планируют снизить на 3 млрд рублей
ТАСС вчера в 18:45
Футбол
«Манчестер Сити» одолел «Ньюкасл» и вышел в полуфинал Кубка Англии
Встреча, прошедшая в субботу в городе Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
ProstoProSport вчера в 15:22
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости 27 июня в 12:11
Политика
Рейтинг Зеленского обвалился в два раза
Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал более чем в два раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опубликованные украинскими СМИ результаты опроса Центра Разумкова.
Газета.Ru вчера в 10:08
Футбол
Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу
Vprognoze.ru 27 июня в 15:27
Происшествия
Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал данные о найденных неподалеку от медучреждения пакетов для перевозки трупов.
Газета.Ru вчера в 18:12
Шоу-бизнес
49-летняя Лера Кудрявцева впервые показала свою невестку
Лера Кудрявцева показала свою невестку В микроблоге в Instagram телеведущая активно делится своими впечатлениями от отдыха в Адлере.
Вокруг ТВ вчера в 11:06
Общество
Названы активные в голосовании по Конституции российские регионы
Жители Тувы активнее других участвуют в голосовании по поправкам в Конституцию России — там проголосовали уже 48,2 процента избирателей.
Lenta.ru вчера в 12:22
Происшествия
Эксперт Антипов: на борту MH17 произошли еще два взрыва
ПолитРоссия 26 июня в 15:13
Общество
Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты
Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК вчера в 06:04