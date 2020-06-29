Работа служб геолокации на современных смартфонах – привычная рутина, на которую многие не обращают внимания.

с чего всё началось

Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне

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