Экономика
ИзвестияЭксперт рассказал о правилах успешного получения кредита
Положительное решение при выдаче кредитов банки принимают, основываясь на нескольких факторах. О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм».
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Пытаясь получить положительное решение банка по кредиту, не стоит сообщать ложную информацию о себе и своих доходах, набирать займов в сторонних банках и обращаться к услугам МФО.ПРАЙМвчера в 19:06
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Популярный бренд прервал работу с Собчак после шутки об изнасиловании Костюшкина
Популярный косметический бренд Mixit прекратил сотрудничество с ведущей Ксенией Собчак после того, как она пошутила об изнасиловании, которое пережил в детстве певец Стас Костюшкин.
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На Кубани умер главный фермер края, спасая тонущего ребенка
В Темрюкском районе Краснодарского края главный фермер края, председатель ассоциации крестьянских хозяйств Виктор Сергеев скончался, спасая тонущего ребенка.
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Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
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Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис
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Напомним, что Свердловская область находится на первом этапе снятия ограничений.
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«Наполи» стал соперником «Ювентуса» по финалу Кубка Италии
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Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
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Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
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Газета.Ru 06:09
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Новый Geely FY11 привезут в Россию из Китая
Запуск продаж Geely FY11 в России намечен на третий квартал, хотя в компании понимают возможность каких-либо задержек.
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Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до $ 16 млн
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Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
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Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
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В Минздраве заявили о «не совсем правильном» понимании отмены изоляции
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Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", российский форвард Александр Овечкин стал победителем голосования болельщиков НХЛ Fan Choice Awards в номинации "Лучшая гифка".
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В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
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