Экономика
ИзвестияЭксперт рассказал о правилах успешного получения кредита
Положительное решение при выдаче кредитов банки принимают, основываясь на нескольких факторах. О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм».
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с чего всё началось
Пытаясь получить положительное решение банка по кредиту, не стоит сообщать ложную информацию о себе и своих доходах, набирать займов в сторонних банках и обращаться к услугам МФО.ПРАЙМвчера в 19:06
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Общество
В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились
В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru вчера в 11:59
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Общество
Bloomberg: безработица в США может стать «вечной»
Высокий уровень безработицы в Соединенных Штатах может сохраняться на протяжении длительного времени, поскольку рабочие места появляются медленнее, чем исчезают старые.
Экономика сегодня 13:29
Здоровье
Названы места с повышенным риском заразиться коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев заявил, что наиболее опасными местами с риском повышенного заражения коронавирусом являются аптеки и магазины.
REGNUM 13:37
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Общество
Диетолог раскрыл способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Диетолог назвал способ избавиться от тяги к сладкому за неделю. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 01:50
Футбол
Наставник «Сочи» оценил форму Кокорина
ProstoProSport 15:15
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Общество
СМИ: по делу Белгазпромбанка изъято около 150 картин на $20 млн
В рамках расследования дела Белгазпромбанка около 150 картин общей стоимостью в $20 млн изъяты и приобщены к делу, сообщил государственный телеканал «Беларусь-1».
Коммерсантъ 17:54
Армия и оружие
Украина произведет более 2500 ракет «Ольха-М»
Военное дело вчера в 03:08
Происшествия
Семья Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, отказалась от предложенной материальной помощи и не приняла извинений артиста, сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский.
РИА Новости вчера в 09:39
Игры
Вышел первый трейлер ремейка Mafia
Vprognoze.ru вчера в 16:01
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Наука
Найдены редкие геологические структуры между мантией и ядром Земли
В ходе проведенного исследования удалось обнаружить, что на границе мантии и ядра находятся огромные аномальные зоны.
Экономика сегодня вчера в 14:04
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 10:30
Общество
Сокращение проверок во время карантина вселило в бизнес оптимизм
Сокращение проверок во время карантина вселило в бизнес оптимизм Ограничение проверок органами контроля и надзора позволило существенно снизить административное давление на бизнес, следует из доклада РСПП и Высшей школы экономики.
Коммерсантъ 18:00
Кино
Киноакадемия США изменила правила выбора номинантов на «Оскар»
«Начиная с 94-й церемонии вручения в 2022 году, категория «Лучший фильм» будет состоять из десяти номинантов, а не числа, которое меняется из года в год», — пояснили представители «Оскара».
ФАН 12 июня в 22:18
Происшествия
Главный фермер Кубани погиб при спасении тонущего ребенка
На Кубани при спасении тонущего ребенка погиб председатель региональной ассоциации крестьянских хозяйств Виктор Сергеев.
РБК 17:52
Шоу-бизнес
Маша Малиновская показала результаты блефаропластики
Ранее Малиновская рассказала, что операция прошла довольно быстро и эндоскопическая подтяжка лица, блефаропластика и липофилинг век заняли час.
News.ru 13:47
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
С 1 июля в России вступят ряд новых правил, которые коснуться автомобилистов и некоторых транспортных средств.
Piter.tv вчера в 08:09
Шоу-бизнес
Антон Криворотов хочет детей от Барбары Пино
Bimru.ru 11 июня в 13:03
Армия и оружие
Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов
Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.
ТАСС 18:05