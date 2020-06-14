Пытаясь получить положительное решение банка по кредиту, не стоит сообщать ложную информацию о себе и своих доходах, набирать займов в сторонних банках и обращаться к услугам МФО.

с чего всё началось

Положительное решение при выдаче кредитов банки принимают, основываясь на нескольких факторах. О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм».

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