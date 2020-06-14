Экономика

ИзвестияИзвестияЭксперт рассказал о правилах успешного получения кредита

Положительное решение при выдаче кредитов банки принимают, основываясь на нескольких факторах. О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм».
Читать в источнике
Комментировать19
с чего всё началось

Эксперт рассказал, чего нельзя делать при получении кредита

Пытаясь получить положительное решение банка по кредиту, не стоит сообщать ложную информацию о себе и своих доходах, набирать займов в сторонних банках и обращаться к услугам МФО.
ПРАЙМвчера в 19:06

Подробнее о событии

Россиянам назвали правила успешного получения кредита

Lenta.ru07:37

Эксперт рассказал о правилах успешного получения кредита

Известия03:05

Эксперт объяснил, чего не нужно делать при получении кредита

Life.ruвчера в 20:44

Эксперт рассказал, что нельзя делать при получении кредита

Комсомольская правда00:09

Эксперт посоветовал, чего нельзя делать при получении кредита

РЕН ТВвчера в 19:57

Специалист объяснил, чего нельзя делать при получении кредита

Online47.ruвчера в 19:39

Эксперт рассказал, чего нельзя делать при получении кредита

ПРАЙМвчера в 19:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 18:45, Ашберн
Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

BFM.ru 07:40
355
Общество

В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились

В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru вчера в 11:59
525
Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
6,6K
Общество

Bloomberg: безработица в США может стать «вечной»

Высокий уровень безработицы в Соединенных Штатах может сохраняться на протяжении длительного времени, поскольку рабочие места появляются медленнее, чем исчезают старые.
Экономика сегодня 13:29
9
Здоровье

Названы места с повышенным риском заразиться коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев заявил, что наиболее опасными местами с риском повышенного заражения коронавирусом являются аптеки и магазины.
REGNUM 13:37
25
Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
1,2K
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
1,8K
Общество

Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
2,3K
Общество

Диетолог раскрыл способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Диетолог назвал способ избавиться от тяги к сладкому за неделю. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 01:50
167
Футбол

Наставник «Сочи» оценил форму Кокорина

ProstoProSport 15:15
Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
2,9K
Общество

СМИ: по делу Белгазпромбанка изъято около 150 картин на $20 млн

В рамках расследования дела Белгазпромбанка около 150 картин общей стоимостью в $20 млн изъяты и приобщены к делу, сообщил государственный телеканал «Беларусь-1».
Коммерсантъ 17:54
Происшествия

23 сотрудника полиции пострадали во время протестов в Лондоне

Коммерсантъ 10:33
6
Армия и оружие

Украина произведет более 2500 ракет «Ольха-М»

Военное дело вчера в 03:08
37
Происшествия

Семья Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, отказалась от предложенной материальной помощи и не приняла извинений артиста, сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский.
РИА Новости вчера в 09:39
5,2K
Игры

Вышел первый трейлер ремейка Mafia

Vprognoze.ru вчера в 16:01
18
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
4,2K
Наука

Найдены редкие геологические структуры между мантией и ядром Земли

В ходе проведенного исследования удалось обнаружить, что на границе мантии и ядра находятся огромные аномальные зоны.
Экономика сегодня вчера в 14:04
21
Общество

В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 10:30
376
Общество

Сокращение проверок во время карантина вселило в бизнес оптимизм

Сокращение проверок во время карантина вселило в бизнес оптимизм Ограничение проверок органами контроля и надзора позволило существенно снизить административное давление на бизнес, следует из доклада РСПП и Высшей школы экономики.
Коммерсантъ 18:00
Кино

Киноакадемия США изменила правила выбора номинантов на «Оскар»

«Начиная с 94-й церемонии вручения в 2022 году, категория «Лучший фильм» будет состоять из десяти номинантов, а не числа, которое меняется из года в год», — пояснили представители «Оскара».
ФАН 12 июня в 22:18
25
Происшествия

Главный фермер Кубани погиб при спасении тонущего ребенка

На Кубани при спасении тонущего ребенка погиб председатель региональной ассоциации крестьянских хозяйств Виктор Сергеев.
РБК 17:52
53
Шоу-бизнес

Маша Малиновская показала результаты блефаропластики

Ранее Малиновская рассказала, что операция прошла довольно быстро и эндоскопическая подтяжка лица, блефаропластика и липофилинг век заняли час.
News.ru 13:47
17
Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
2,6K
Политика

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
47
Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
628
Общество

СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

Газета.Ru 13:45
324
Авто

Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля

С 1 июля в России вступят ряд новых правил, которые коснуться автомобилистов и некоторых транспортных средств.
Piter.tv вчера в 08:09
201
Шоу-бизнес

Антон Криворотов хочет детей от Барбары Пино

Bimru.ru 11 июня в 13:03
Армия и оружие

Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов

Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.
ТАСС 18:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное